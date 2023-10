Ordinanza valida fino alle 18 di sabato 7 ottobre

Inizia il 23mo seminario internazionale Donna Economia & Potere al Convitto Nazionale e viene istituito il divieto di sosta a piazza Sett’Angeli che si trova nelle immediate vicinanze della Cattedrale, nel cuore di Palermo.

L’ordinanza

Lo prevede un’ordinanza 1321 firmata in data odierna dell’area urbanistica, rigenerazione urbana, mobilità e centro storico del Comune di Palermo.

Dalla mezzanotte del 6 ottobre fino alle 18 del 7 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’intera piazza Sett’Angeli.

Il convegno

Il seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario è in programma il 6 ed il 7 ottobre, ossia venerdì pomeriggio e sabato mattina prossimi, a Palermo, nel Convitto nazionale Giovanni Falcone, a piazzetta Sett’Angeli, con il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in media partnership con Rai – Radio Televisione Italiana, Il Sole 24 Ore e il Gruppo Hearst.

Due fitte giornate di dibattito, che saranno aperte venerdì 6, alle 14.30, da Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario e dai saluti di Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, Marcella Cannariato, referente Sicilia per la Fondazione Marisa Bellisario, Concetta Giannino, rettrice del Convitto nazionale Giovanni Falcone. Coordina i lavori Silvia Vaccarezza, giornalista del Tg2.

Presenze di spicco, oltre 300 esperti nella due giorni

E tra le presenze di rilievo agli otto tavoli tematici anche quelle di: Danda Santini, direttrice iO Donna; Maura Latini, presidente Coop Italia; Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Group; Marina Lalli, presidente Federturismo; Virginia Raggi, ex sindaco di Roma presidente Women In Charge On Tour, progetto che mira alla crescita e all’emancipazione professionale delle donne nel mondo del lavoro e in ogni settore sociale; Paola Angeletti, chief operating officer Intesa Sanpaolo; Iolanda Riolo, presidente Irfis Finsicilia; Elisabetta Ripa, già ceo Enel X Way; Patrizia Rutigliano, consigliere di amministrazione Poste Italiane.

Oltre 300 tra esperti, imprenditrici e imprenditori, politici, manager, professionisti e giornalisti per affrontare le questioni più importanti che investono il nostro Paese.