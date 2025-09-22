Martedì 23 settembre, alle ore 21, sul palcoscenico del Teatro Agricantus di Palermo torna in scena il fortunato spettacolo teatrale “Senza offesa” di e con Antonio Pandolfo, che ha riscosso un ampio consenso di pubblico. Con l’ironia flemmatica che lo contraddistingue, in questo spettacolo, scritto insieme con Gaspare Grammatico, l’attore alcamese analizza la crescente pressione a cui tutti siamo sottoposti: ansie, paure ed incertezze alle quali cerchiamo di reagire. E anche se cambiano i tempi e i punti di vista, rimane invariata quella spasmodica ricerca della felicità che spesso passa attraverso stereotipi sociali che si fondano su un benessere fittizio, apparente e talvolta irreale.





«Questo spettacolo vuole essere un invito ad alleggerire – dice Antonio Pandolfo – in tempi in cui abbiamo raggiunto livelli di esaurimento e intolleranza mai visti. Viviamo quotidianamente dando troppo valore a cose effimere come bellezza, soldi e possesso di oggetti, mentre abbiamo perso di vista gli altri e, soprattutto, la visione d’insieme. Ecco, “Senza offesa” è uno spettacolo che promuove l’inclusione». Non sempre però per sistemare le cose basta una reazione autentica e concreta definita dal buon senso… e come si fa a ridere di questo? Pandolfo non ha dubbi: «Mandando tutti a quel paese, ma senza offesa!».

Informazioni Teatro Agricantus

Biglietti: € 20, ridotto € 18 Biglietteria: via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17-20, telefono 091.309636.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Antonio Pandolfo

Prezzo: 20.00

Info:

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/34969

