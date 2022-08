Il provvedimento degli uffici del Servizio Igiene

Il Comune ordina lo sgombero dei senzatetto dal locale del pontile di Romagnolo. Il capo area del Servizio Igiene Luigi Galatioto ha emesso un provvedimento con il quale chiede, alle autorità competenti, di far allontanare le persone senza fissa dimora che avevano posto in essere un rifugio di fortuna all’interno della struttura. Plesso che, a seguito dei numerosi incendi ed atti vandalici subiti, è pericolante ed attende interventi di manutenzione.

Chiesto sgombero del pontile di Romagnolo

L’area era stata delimitata da una rete di protezione per impedirne l’accesso. A qualche giorno di distanza dall’installazione però, la stessa è stata divelta da ignoti. Un buco che ha permesso ad alcune persone senza fissa dimora di entrare all’interno per cercare un riparo per la notte e per evitare la calura delle ore più calde del giorno. Un “tetto” sulla testa che però non è sicuro, come palesato dalle segnalazioni inviate dal consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi.

Ad una di queste, il Comune ha risposto. Il capo Area del Servizio Igiene Luigi Galatioto ha chiesto, “a tutela della saluta pubblica, al comando di Polizia Municipale e al Settore Servizi Socilia, di programmare lo sgombero delle persone senza dimora che risiedono nei pressi del pontile di Romagnolo“. Gli uffici chiedono altresì a Rap “un intervento di rimozione rifiuti e bonifica dell’area”. Mentre la Protezione Civile dovrà assicurare “la messia in sicurezza del pontile”. La speranza è che queste persone abbiano l’aiuto che gli serve. Ciò anche attraverso il ricorso ai rifugi predisposti per situazioni di indigenza di questo tipo.

La struttura attende i lavori di manutenzione

Come sopra ricordato, la struttura vive da anni una situazione di abbandono rappresentata nei due incendi subiti negli ultimi anni, nonchè da tutti i furti e gli atti vandalici a cui sono andati incontro i locali di via Messina Marine. Il plesso attende infatti alcuni lavori di manutenzione. Interventi purtroppo non ancora avviati, anche a causa dei problemi amministrativi che hanno interessato i progetti di riqualificazione. Un problema, quello dell’incuria del litorale di Romagnolo, che si colloca all’interno del più ampio progetto di riqualificazione della Costa Sud. Sette chilometri di spiaggia sui quali si attendono diversi lavori, alcuni dei quali già in corso di svolgimento (leggasi quelli relativi al collettore fognario).