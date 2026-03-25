Sequestrata dalla guardia di finanza una tensostruttura abusiva che da circa 10 anni era stata installata in via Notarbartolo a Palermo. Qui i commercianti vendevano 127 mila articoli senza le necessarie autorizzazioni e senza un registratore di cassa.

L’attività commerciale rendeva difficile il transito delle auto visto che la merce veniva esposta anche su strada e bloccava l’ingresso alle abitazioni di alcune palazzine. E’ uno degli interventi dei finanzieri del comando provinciale di Palermo per la tutela del consumatore e la repressione della contraffazione e del commercio abusivo.

Le attività hanno portato al sequestro di oltre 145.000 articoli, tra capi di abbigliamento, giochi e articoli per la casa, e alla denuncia di diversi commercianti. I sequestri sono avvenuti anche in un esercizio commerciale a Partinico, sono state sequestrate 60 felpe recanti un noto marchio contraffatto, mentre in un magazzino nella disponibilità di un commerciante denunciato per ricettazione e contraffazione, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 1.067 capi di abbigliamento e accessori (borse, cinture, scarpe) di noti brand, senza la necessaria documentazione che attesta la provenienza.

I militari della compagnia di Partinico hanno, inoltre, sequestrato ulteriori 10.400 articoli non conformi alle norme di sicurezza e privi delle informazioni minime obbligatorie in lingua italiana previste dal codice del consumo. In un altro negozio sono stati trovati circa 500 giocattoli e accessori per bambini privi della necessaria marcatura “Ce”, non conformi agli standard di sicurezza mentre a Carini sono stati sequestrati circa 8.000 articoli per la casa senza le indicazioni dovute al consumatore, elevando sanzioni amministrative per un valore massimo di circa 30.000 euro.

Complessivamente, le operazioni hanno permesso di sottrarre al mercato beni potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani, confermando l’impegno della Guardia di Finanza a presidio della legalità economica.