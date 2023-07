Sequestrati beni per un milione di euro a boss mafioso di Porta Nuova

Ignazio Marchese di

05/07/2023

I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per un milione di euro emesso dalla sezione di prevenzione del tribunale di Palermo nei confronti di Tommaso Di Giovanni.

Di Giovanni, detenuto, è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Palermo, a marzo del 2019, nell’ambito dell’operazione denominata “Atena”, con l’accusa di aver diretto, insieme ai fratelli, il “mandamento mafioso di Porta Nuova”, venendo condannato in via definitiva ad anni 15 e mesi 6 di reclusione.

In passato è stato arrestato anche nell’ambito delle operazioni di servizio denominate “Perseo” e “Pedro”.

Sono stati sequestrati beni aziendali dell’impresa individuale “Di Giovanni Tommaso”, con sede in Palermo, con attività commercio al minuto di carni.

Impresa individuale ed intero complesso dei beni aziendali dell’impresa individuale “Macelleria Billa Simona”, con sede a Palermo, con attività commercio al minuto di carni.

Un fabbricato composto da 10 vani su tre elevazioni a Palermo; due appartamenti siti in Palermo e due locali per uso commerciale siti in Palermo.