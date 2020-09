In via Pecori Giraldi

La polizia municipale di Palermo, nell’ambito delle operazioni volte al controllo del conferimento dei rifiuti pericolosi e speciali e al rispetto della salute pubblica, ha sequestrato un autocarro che trasportava un grosso carico di scarti organici di pesce. Il sequestro è avvenuto in via Pecori Giraldi.

In particolare, gli agenti del nucleo “tutela decoro e vivibilità”, hanno intercettato il furgone bianco carico di scarti di pesce provenienti da una pescheria del quartiere “Libertà”. La pattuglia, in abiti civili e con un’auto civetta, lo ha seguito lungo il suo percorso fino alla via Pecori Giraldi dove l’autista, una volta arrivato nei pressi di cassonetti dei rifiuti solidi urbani, ha aperto il portellone e ha iniziato a depositare al suolo alcuni grossi sacchi. Quella tipologia di rifiuti andava, invece, consegnata a una ditta specializzata.

I poliziotti municipali hanno identificato il responsabile e hanno ispezionato il furgone utilizzato per il trasporto degli scarti di pesce. Nel mezzo c’erano 12 grossi sacchi di scarti organici di pesce per grandi quantità e materiale di polistirolo e plastica con residui di organico animale provenienti dalla pescheria. L’uomo, D.V. di 55 anni, non è riuscito a fornire agli agenti alcuna autorizzazione o iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’autocarro, di proprietà di T. S., è stato dunque sequestrato e affidato in custodia giudiziaria al conducente che è stato segnalato all’autorità giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti, mentre il carico, per motivi igienico sanitari, è stato smaltito da una ditta specializzata.