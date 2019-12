indagini in corso per risalire a fornitori e destinatari

La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Fina, 26 anni, del quartiere Zen di Palermo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e recuperato un chilogrammo di hashish.

Gli agenti nel corso di una perquisizione in un box in all’incrocio tra le vie Primo Carnera e Agesia di Siracusa hanno trovato un pitbull, a guardia un chilo di hashish suddiviso in 20 panetti.

I poliziotti sono risaliti a Fina che ha ammesso di essere lui che deteneva la droga.

Al giovane era stata già data la misura della sorveglianza speciale. Indagini sono in corso per stabilire fornitori e destinatari dello stupefacente.