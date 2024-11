Un’operazione del Nucleo Polizia Edilizia della Polizia municipale ha portato al sequestro di un’area di oltre 12.000 metri quadrati in via Messina Marine, nell’ambito di interventi per il recupero della costa Sud.

Inquinamento da metalli pesanti e idrocarburi

L’area sequestrata presentava una grave contaminazione del sottosuolo da metalli pesanti e idrocarburi, oltre a manufatti pericolanti e a rischio crollo.

Deposito di rifiuti e materiali pericolosi

L’edificio principale era adibito in gran parte a deposito di materiale edile, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed elettrodomestici dismessi. Altre aree contenevano attrezzi da palestra o erano inaccessibili a causa del crollo dei soffitti.

Occupazione abusiva e mancato rinnovo della concessione

L’occupante dell’area utilizzava abusivamente gli spazi, compreso un campo da calcio, nonostante la concessione non fosse stata rinnovata. Aveva accesso anche a porzioni dell’ex Istituto di Puericultura.

Tre cani molossoidi salvati

All’interno di uno degli edifici pericolanti, tre cani molossoidi sono stati trovati legati in condizioni precarie, senza cibo né acqua, in ambienti pieni di rifiuti. Gli animali sono stati affidati al canile municipale.

Controlli nei locali notturni, sequestri e sanzioni dalla municipale

A seguito di segnalazioni da parte dei residenti, la Polizia Municipale di Palermo ha effettuato un’ispezione in un locale di via dell’Artigliere. Durante il sopralluogo, era in corso una serata musicale con DJ set e numerosi avventori presenti. Nonostante il locale fosse in possesso dell’autorizzazione per l’intrattenimento musicale, le verifiche fonometriche presentate non rispettavano le normative del Regolamento Movida, in quanto non erano state eseguite nell’abitazione più vicina al locale, come previsto. Di conseguenza, le autorità hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutte le apparecchiature elettroacustiche e alla sospensione dell’attività musicale. Il titolare potrà riprendere l’attività solo dopo aver presentato una perizia fonometrica conforme alle disposizioni vigenti. Le sanzioni amministrative elevate superano i 3.000 euro.

Irregolarità nei locali del centro storico

Anche il Nucleo Operativo Protezione Ambiente (Nopa) è stato impegnato in controlli su tre locali situati tra via Mazzini e Discesa dei Giudici. In due pub, i titolari hanno esibito perizie fonometriche non conformi alla normativa. Inoltre, in uno dei due locali, mancava la certificazione necessaria per l’attività di intrattenimento musicale. In entrambi i casi, l’attività musicale è stata sospesa e le apparecchiature di amplificazione sonora sono state sequestrate. Il terzo locale, invece, è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Complessivamente, le sanzioni amministrative elevate superano i 5.000 euro.

Sequestrato autocarro con rifiuti in viale Regione Siciliana

Durante le operazioni di controllo, il Nopa ha sequestrato un autocarro carico di rifiuti in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Albiri. Il proprietario del veicolo aveva abusivamente allestito un’attività di gestione di materiali speciali e pericolosi sulla sede stradale, senza alcuna autorizzazione. Dalle verifiche effettuate, è emerso che l’autocarro era privo di copertura assicurativa, revisione e autorizzazione al trasporto di rifiuti.