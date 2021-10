La fiction nel 2022, per i 40 anni della strage di via Carini

Tutto pronto a Palermo per il via alle riprese della nuova fiction Rai dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. «Il 25 ottobre la casa di produzione Stand by me, incaricata da Rai Fiction per conto di Rai Uno, comincerà a girare in città una nuova serie in otto puntate, “Il generale dalla Chiesa”, che sarà interpretato da Sergio Castellitto». Lo scrive oggi il quotidiano Repubblica. La fiction dovrebbe uscire nella primavera 2022, per i 40 anni della strage di via Carini, avvenuta il 3 settembre 1982.

La fiction

Dopo i famosi “Cento giorni a Palermo” del 1984 e la miniserie in due puntate prodotta da Canale 5 nel 2007, la Rai investe in questa nuova fiction dedicata a Dalla Chiesa, ucciso con la moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo in un agguato di Cosa nostra. La regia è affidata a Lucio Pellegrini. Sergio Castellitto nei panni dell’eroe protagonista. Il plot narrativo si sofferma nel periodo del terrorismo, e sullo sfondo c’è la Sicilia, dove Dalla Chiesa poi morì.

“La serie non parte da Palermo, ma da mio padre – racconta il figlio Nando Dalla Chiesa al quotidiano – Rispetto alle fiction del passato questa indaga con molta cura e sensibilità sulla figura di padre, si misura con la sua psicologia, entra nella complessità del personaggio e la licenza poetica della narrazione cinematografica non entra in conflitto con i fatti, cosa molto rara”.

Castellitto non è nuovo a questi ruoli, dal momento che pochi anni fa aveva interpretato, sempre per una fiction Rai, il ruolo del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983. Il titolo della fiction: “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”.

Le location del set

Verranno girate in Sicilia alcune scene in luoghi simbolo dei cento giorni di Dalla Chiesa a Palermo: Dalla Prefettura in via Cavour a Villa Pajno, fino alla caserma dei carabinieri di corso Vittorio Emanuele. Le riprese inizieranno il 25 ottobre. La scena dell’agguato in via Carini invece sarà girata nella zona della stazione Lolli, scelta per ricostruire la tragica sera del 3 settembre del 1982.