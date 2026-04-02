La Polizia di Stato ha messo fine alla scia di furti e rapine che ha colpito il capoluogo siciliano negli ultimi mesi del 2025. Gli agenti della Squadra Mobile di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di S.F., un cittadino italiano di 29 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, giunge al termine di un’articolata attività d’indagine. Gli investigatori hanno ricostruito un fitto quadro indiziario a carico del giovane, ritenuto responsabile di una serie di episodi criminali messi a segno tra settembre e novembre 2025. Il palinsesto delle accuse è lungo e variegato: si va dalla ricettazione, in un caso aggravata, all’indebito utilizzo di carte di pagamento, fino al furto in abitazione e al possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Tra gli episodi più gravi contestati figura una rapina impropria consumata all’interno di un ostello cittadino. Secondo quanto accertato, l’uomo si sarebbe introdotto nella struttura durante la notte, riuscendo a sottrarre il telefono cellulare a una donna straniera. Nel tentativo di assicurarsi la fuga e il possesso della refurtiva, il ventinovenne non avrebbe esitato a usare la forza, provocando alla vittima lievi lesioni personali.

Le condotte attribuite all’indagato hanno destato un forte allarme sociale per la sistematicità con cui venivano violati beni essenziali come la libertà di domicilio e la sicurezza economica dei cittadini. Reati di questo tipo, sottolineano gli inquirenti, non colpiscono solo le vittime dirette ma minano profondamente il senso di sicurezza percepito dall’intera comunità urbana. L’arresto di S.F. rappresenta un segnale incisivo nella strategia di controllo del territorio e di contrasto alla microcriminalità diffusa.