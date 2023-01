L’assessorato alle attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo, nell’ambito del “Piano Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti” (PNSCIA), vuole arrivare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore della popolazione anziana.

A chi è rivolto il progetto

Il servizio è rivolto ad anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell’autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che necessitano assistenza domiciliare per le funzioni della vita quotidiana. Il servizio può essere reso anche in modo integrato con il servizio sanitario. L’istanza può essere presentata con spid, direttamente dalla persona richiedente presso le sedi del Servizio Sociale Territoriale, o da un suo delegato, il termine di presentazione è il 13 Febbraio.

I servizi destinati agli anziani

Anche il Comune di Palermo, in base al “Piano Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti”, sta attivando il Servizio di Assistenza Domiciliare per la popolazione anziana residente. Il servizio è gratuito e rivolto a persone anziane che hanno bisogno di aiuto nella vita quotidiana ma non hanno un adeguato supporto familiare. Le prestazioni incluse nel servizio sono l’igiene personale, la cura dell’abitazione, il supporto per i pasti e le attività quotidiane, l’aiuto nella mobilità e nella deambulazione, l’aiuto nella somministrazione dei farmaci e l’accompagnamento per commissioni.

Come presentare l’istanza

L’utente che, su indicazione del proprio Medico di Medicina Generale, intende usufruire del Servizio potrà presentare istanza online attraverso la piattaforma appositamente predisposta al seguente indirizzo entro 15 giorni dalla pubblicazione del seguente avviso: https://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=25&S=12 In assenza di SPID è possibile rivolgersi al servizio sociale territoriale. Servono i dati anagrafici e di contatto del richiedente e del beneficiario le informazioni sulla condizione familiare ed abitativa del beneficiario e il valore ISEE ed ISE del beneficiario. I documenti da allegare e da preparare preliminarmente (in formato .pdf o .jpg, della dimensione massima di 2MB), rinominati con Cognome e Nome del beneficiario, sono: delega del beneficiario al richiedente, corredata da documento di identità di quest’ultimo; Modello ISEE; Certificazione del Medico di Medicina Generale attestante la richiesta di accesso al servizio e documento d’identità del beneficiario.

Chi può presentare la domanda

L’accesso al servizio è riservato a persone in situazioni di povertà e di esclusione sociale. Il requisito economico sarà determinato dal valore ISEE. La situazione economica complessiva determinata dall’I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica, non deve superare l’importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato pari a 7.328,62 euro, maggiorato del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare (10.992,93 euro*); del 100% nel caso di due o più componenti (14.657,24 euro*) e dell’ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.