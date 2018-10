il comune di palermo pubblica elenco candidati ammessi alla selezione

Sono stati approvati, con determinazione dirigenziale n. 1180 del 19/10/2018 dell’Area della Cittadinanza Solidale, gli elenchi previsti dall’art. 5 e seguenti del “Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale nella Regione Sicilia”.

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo la Determinazione Dirigenziale dell’Area della Cittadinanza Solidale n. 1180 del 19/10/2018, (consultabile anche nella sezione Determinazioni Dirigenziali dell’Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune di Palermo), gli elenchi dei candidati ammessi alle selezioni, dei candidati ammessi con riserva e delle istanze non conformi al Bando. Link: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=20056

Si evidenzia che, per le istanze escluse, l’interessato potrà inoltrare per iscritto motivata e documentata richiesta di revisione, (indirizzata a: Area della Cittadinanza Solidale, Settore della Cittadinanza Solidale, Via Garibaldi 26), riportando sulla busta la dicitura “SCN-RICHIESTA REVISIONE”, entro il 28 ottobre p.v.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato sempre sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.palermo.it/scn.php?id=2), sarà reso noto il calendario dei colloqui di selezione, con l’indicazione della sede, dei giorni e degli orari di svolgimento.

I candidati ammessi con riserva saranno contattati dal personale dell’U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la “U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva” ai seguenti numeri: 091/7405400 – 091/7405452 – 091/7405420.

Indirizzo di posta elettronica: innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it