Si aprono le selezioni per il Servizio Civile Universale a Palermo con Ancos Confartigianato che si occuperà del progetto “Maestri Si Diventa: Giovani per i giovani contro l’esclusione sociale e la povertà educativa”. I progetti Ancos hanno una durata pari a 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali ripartite in 5 giornate.

Per l’ammissione alla selezione per il progetto di Servizio Civile è richiesto ai giovani candidati cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e non aver riportato condanne.

Le domande di partecipazione online al Servizio Civile Universale di Ancos Confartigianato devono essere presentate entro il 10 ottobre attraverso la piattaforma DOL. Il riconoscimento ad opera del sistema, può avvenire in due modalità.