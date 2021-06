Il passaggio permetterà la revoca del divieto uso acqua potabile

Il sindaco di Bagheria ha ufficializzato il passaggio della gestione del servizio idrico all’Amap

Comporterà la presenza dell’azienda sul territorio

Tripoli: “Il passaggio permetterà anche la revoca dell’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua per uso potabile”

L’Amap, l’azienda municipalizzata Acque Palermo, si occupa del servizio idrico a Bagheria. Lo ha ufficializzato il sindaco del comune bagherese, Filippo Maria Tripoli.

L’amministrazione comunale ritiene che tale passaggio, necessario anche da un punto di vista normativo, possa rendere più efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico in città. La gestione dell’acqua da parte di Amap comporterà la presenza dell’azienda sul territorio attraverso uno specifico sportello per il quale si stanno cercando locali idonei.

Diversi incontri nei mesi scorsi

Nei mesi scorsi sono stati tanti gli incontri propedeutici a questo passaggio con l’amministratore unico Alessandro Di Martino. Si è proceduto a vari sopraluoghi sul territorio presso le vasche o presso il depuratore di Aspra.

“Servirà anche ad essere più efficaci e tempestivi”

“Il passaggio permetterà anche la revoca dell’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua per uso potabile – sottolinea il primo cittadino di Bagheria – la gestione da parte di un gestore qualificato come Amap servirà anche ad essere più efficaci e tempestivi per la riparazione delle perdite nel territorio o anche a saper ben gestire flussi e pressioni per quanto riguarda l’approvvigionamento dell’acqua di contro ad una gestione in house che si è mostrata fallimentare”.

Due mesi per mettersi a regime

L’assessore ai servizi rete di Bagheria Angelo Barone ha sottolineato: “Abbiamo avuto delle conquiste in questi due anni e abbiamo anche subito delle sconfitte nella gestione del servizio in house, da oggi inizia un nuovo percorso. Sono certo che il passaggio ad Amap renderà il servizio alla cittadinanza più efficace per la manutenzione e l’erogazione”. Ora ci vorranno circa 2 mesi per l’iter affinché tutto sia a regime.