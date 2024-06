Boom di richieste per realizzare film e serie tv in Sicilia. Come riportato dal Giornale di Sicilia, le grandi case di produzione cinematografiche e televisive scelgono l’isola dando vita a una sorta di asta per assicurarsi i contributi che la Regione ha messo sul tavolo per finanziare riprese impiegando operatori e attori siciliani.

Le case di produzione

Sono state 73 le case di produzione ad aver risposto al bando pubblicato lo scorso 22 marzo: 50 di queste hanno presentato progetti per realizzare film e serie tv, altre 21 vorrebbero girare documentari e altre due altrettanti cortometraggi. L’assessorato al Turismo e Spettacolo, guidato da Elvira Amata, ha pubblicato il decreto che ufficializza le istanze ammesse alla successiva fase di valutazione, dando il via alla corsa al finanziamento.

I progetti

Una seconda valutazione da parte della Film Commission attribuirà il punteggio a ogni progetto e deciderà come suddividere i 3 milioni e mezzo di budget per assegnare i contributi. Il progetto dall’investimento più importante è quello presentato dalla Bibi Film, la casa di produzione romana che ha girato la serie sulle indagini del commissario Lolita Lo Bosco: ha costi di produzione per 17 milioni e mezzo e ha chiesto un contributo da 500 mila euro. Anche la Palomar ha chiesto 500 mila euro per la nuova stagione di Makari.

La Sicilia scelta dagli artisti

Dopo i Coma Cose, anche Irama, il noto cantante uscito anni dalla scuderia di “Amici” di Maria De Filippi ha scelto la Scala dei Turchi per girare le riprese del videoclip del brano poi presentato al 74° Festival di Sanremo, tra spiagge deserte e i grandi spazi della montagna. La Scala dei Turchi è uno splendido tratto di costa dell’agrigentino che si trova nel territorio comunale di Realmonte. Questo affascinante litorale è composto da una bellissima falesia bianca a picco sul mare che è lambita da acque color turchese.