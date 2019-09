Le indagini della polizia

La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Reina, 29 anni, palermitano accusato di rapina. Lo scorso 9 maggio il giovane ha bloccato alcuni studenti universitari che uscivano da una festa in viale delle Scienze a Palermo e si è fatto consegnare 20 euro e il telefono cellulare.

Poi ha costretto i giovani sotto la minaccia della pistola di andare ad un bancomat per prelevare 500 euro. Per fortuna dei giovani il bancomat non funzionava. Poche ore più tardi in piazza Magione sempre con la pistola in pugno ha minacciato una coppia. In questo caso la giovane vittima ha reagito mettendolo in fuga.

Il gip ha disposto gli arresti in carcere.

La polizia ha arrestato Antonino Greco 25 anni di Villabate accusato del reato di rapina aggravata al supermercato Marotta in corso Tukory a Palermo.

Il colpo è stato messo a segno il 21 luglio del 2018. Greco insieme a Carlo Gennaro, già individuato e arrestato a dicembre, riuscì a portare via 360 euro dalle casse del negozio. Gennaro fu bloccato da alcuni dipendenti, ma Greco torno indietro e liberà il complice picchiando un cassiere. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

La polizia ha arrestato Davide Quartararo, 32 anni e Ivan Ragona, 20 anni, accusati di avere messo a segno 4 rapine a Palermo ai danni di giovani a cui sotto la minaccia di un coltello sono stati portati via soldi e telefoni cellulari.

Ragona, armato di coltello, lo scorso 8 marzo, è riuscito ad impossessarsi di un telefono cellulare, il 10 marzo della somma di 20 euro e l’ 11 marzo di un cellulare e di 5 euro. Di queste rapine dovrà rispondere il solo Ragona.

L’8 marzo Ragona, insieme a Quartararo, entrambi armati di coltello, si sono impossessati invece della somma di 30 euro. Il gip ha disposto la custodia cautelare per entrambi.