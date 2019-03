il 15 marzo

Fondi Europei: i Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori incontrano i giovani per confrontarsi sui progetti realizzati con i Fondi Strutturali a Palermo ed in Sicilia. La manifestazione è organizzata da Euromed Carrefour-Antenna Europe Direct, con la collaborazione della Regione Siciliana, dell’ ISTAT, del Comune di Palermo, dell’Università degli Studi di Palermo, del FAI, della Marina Villa Igiea.

L’evento si terrà venerdì 15 marzo a Palermo dalle 9,00 alle 13,00 presso l’Auditorium A. Orlando dell’ISS Einaudi Pareto di via Brigata Verona un evento in occasione della settimana dell’Amministrazione Aperta.

Scuole partecipanti: Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” Palermo Nome team: Rolling Stones Progetto studiato: Interventi di Consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino Sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria ed Addaura – lotto d – zona sud; Liceo Scientifico “Albert Einstein” Palermo Nome team: wHOMEn Progetto studiato: Servizi residenziali per donne vittime di violenza; IIS “Einaudi – Pareto” Palermo Nome team Gli Affluenti dell’Oreto Progetto studiato: Eliminazione scarico fognario di via decollati nel fiume Oreto mediante convogliamento liquami nel collettore sud orientale attraverso il collettore di via stazione (33415); IS “Duca Abruzzi – Libero Grassi” Palermo Nome team: Villigieanti Progetto studiato: Marina di Villa Igiea SPA; Liceo Scientifico “G.B. Odierna” Palma di Montechiaro (AG) Nome team: Watershed Progetto studiato: Naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano -1° Stralcio; Liceo Scientifico “Thomas More” Palermo Nome team: Tramsformes Progetto studiato: Tram Palermo 2