La presentazione al Comune di Palermo

Incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali. E’ stato questo il tema della conferenza stampa di presentazione della “Settimana Europea della Mobilità” che si è svolta stamani a Palazzo della Aquile. Presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania. L’inizio delle attività della manifestazione è fissato per il prossimo giovedì 16 settembre con il “Giretto d’Italia”, promosso dal Comune di Palermo in partnership con Legambiente. Nel corso della manifestazione che si concluderà mercoledì 22 settembre sono previsti incontri, dibattiti e contest fotografici sul tema della mobilità oltre ad altri appuntamenti in città come la “biciclettata per la città di Palermo” e “Alla scoperta della città pedonale e dei benefici per la salute”.

Palermo protagonista a livello europeo per mobilità

“La città di Palermo – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questo importante evento a livello europeo. Ed è protagonista con quello che ha realizzato in tema di mobilità. Penso, ad esempio, alla ‘Consulta della bicicletta’, al tram, alle piste ciclabili, alle aree pedonali. Progetti che si fondano su atti compiuti, opere già realizzate che guardano al presente ma anche al futuro con l’obiettivo di rendere sempre più vivibile la città dal punto di vista della mobilità e quindi della tutela della salute. Si tratta del riconoscimento a livello europeo del grande cambiamento culturale di Palermo in materia di mobilità sostenibile. È, dunque, motivo d’orgoglio per tutta l’amministrazione comunale far parte di questo importante circuito”.

Occasione di dialogo

Per l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, “La settimana europea della mobilità è un’occasione importante di ascolto e dialogo con gli esperti del settore e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni locali ed europee in questo evento è la conferma del grande cambiamento della città. La mobilità sostenibile è sempre stata e continua ad essere tra i punti fondamentali dell’attività dell’amministrazione comunale. L’inserimento di Palermo in questo circuito europeo sottolinea il valore delle scelte compiute dall’amministrazione in tema di mobilità urbana ed è stimolo per continuare ad andare avanti su questa strada realizzando i progetti inseriti nell’agenda dell’amministrazione”.