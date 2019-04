Sabato 13 aprile dalle 10 alle 20

La Settimana Santa si arricchisce a Palermo di un altro evento particolare dedicato alle bellezze e alle tradizioni del territorio. Sabato 13 aprile in via Maqueda, Palazzo S.Elia, farà da scenario agli eventi pasquali che si terranno durante la Settimana Santa nei vari Comuni del Parco delle Madonie. Sarà l’occasione per far conoscere ai turisti in visita nella città arabo-normanna, le meravigliose tradizioni legate ai riti pasquali con particolare risalto espositivo che sarà dato ad abiti ed oggetti d’arte sacra, simboli della storicità religiosa delle diverse processioni che si svolgono durante il Venerdi Santo.

A Palazzo S.Elia saranno messi in mostra gli abiti tradizionali indossati dai confrati durante le Processioni e tele centenarie dipinte a mano, raffiguranti scene della vita di Cristo.

Foto e video della rappresentazione della Cerca di Collesano, ‘U ncuontru di Gesù con la Madonna a Petralia Sottana, cena, visaria e pirdunanza di S.Mauro Castelverde e la Processione del venerdì Santo nei vari Comuni del Parco. Prodotti tipici legati alla Pasqua, saranno preparati da abili mani di maestri dolciari e fatti degustare ai visitatori.

L’appuntamento è dalle ore 10 alle ore 20 a Palazzo S. Elia, presso l’ufficio turistico Parco delle Madonie. L’evento è realizzato in collaborazione con Fondazione Sant’Elia, Ente Parco delle Madonie, Presidi turistici e Punti Qui Parco e Comuni di Caltavuturo, Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Geraci Siculo, Collesano e S. Mauro Castelverde.