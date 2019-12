la manifestazione organizzata dal club canottieri roggero di lauria

E’ record di iscritti alla Settimana Velica del Mediterraneo, la manifestazione organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, con il patrocinio della Federazione Italiana Vela e del Comune di Palermo.

L’edizione numero 57 fa segnare quota 141 atleti. Da ieri sono tutti impegnati nelle regate. Si gareggia nelle classi Laser, 29er, Optimist, Techno 293, Rs:x.

Ci sono nomi importanti che si confrontano nel Golfo di Mondello. Si va da Mattia Camboni a Daniele Benedetti sino a Carlo Ciabatti. Per il Lauria c’è Laura Linares e Antonino Cangemi. Così come i giovanissimi del Techno: Alessandro Giangrande, Giuseppe Romano e Gabriele Zavatteri.

E dalla prima giornata emerge, proprio, un testa a testa molto avvincente tra i due aspiranti a un posto alle Olimpiadi per l’Italia nel surf: Benedetti e Camboni. Per i 29er si sottolinea un ottimo esordio per Salvatore Picciurro, terzo in classifica provvisoria.

Novità di quest’anno è anche la presenza di osservatori. La Federazione Italiana Vela ha inviato allenatori della nazionale olimpica e delle giovanili che valuteranno gli atleti.

“Questa edizione sta facendo segnare notevoli passi in avanti alla Settimana Velica del Mediterraneo – afferma Maurizio Floridia, direttore sportivo del Club Canottieri Roggero di Lauria -. Dall’attenzione della Federazione al numero di partecipanti. Nomi eccellenti tra gli atleti in gara. Il tempo, tuttavia, non è stato particolarmente clemente”.

“Il vento variabile – spiega il deputato all’Altura, Antonio Cangemi – ha creato qualche difficoltà nell’organizzazione delle regate. Un lavoro abbastanza complesso che non ci ha trovati comunque impreparati. Nonostante il meteo sono state, infatti, organizzate due prove per le derive e tre per i surf”.

“I numeri ci confortano e la partecipazione degli atleti – afferma Giorgio Matracia, presidente del Roggero di Lauria – non può che evidenziare ancora una volta il buon lavoro svolto dal nostro circolo che da 57 edizioni porta avanti un’importante manifestazione per lo Sport e per Mondello. Un evento che che alla luce dei risultati odierni ci fa essere fiduciosi: il prossimo anno possiamo continuare a fare sempre meglio”.