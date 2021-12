Ancora paralizzata la nomina del consiglio di amministrazione di SEUS, pubblica società di notevole importanza e parte integrante del sistema sanitario regionale Emergenza-Urgenza. Sono le sigle sindacali a evidenziare la situazione d’impasse chiedendo alla Giunta regionale d’intervenire con urgenza per giungere alla nomina entro la fine del 2021.

Chiesto incontro urgente

La Fp Cgil Sicilia, proprio per sbloccare le sorti della società, ha richiesto un incontro urgente con Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio e attuale referente per SEUS, per definire e modificare alcuni aspetti della gestione ordinaria di SEUS. Il Segretario Generale di Fp Cgil Sicilia, Gaetano Agliozzo e il responsabile del Dipartimento SEUS, Maurizio Comparetto, hanno anche chiesto al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, d’intervenire nei riguardi dell’Assemblea dei Soci, affinché si giunga alla nomina entro il 2021.

Lavoratori penalizzati

“L’attuale gestione ordinaria – affermano Gaetano Agliozzo e Maurizio Comparetto – non consente di sviluppare programmi futuri, né la definizione di pre-accordi, assunti in sede di tavoli tecnici, legati alla sottoscrizione di un contratto integrativo decentrato. Condizione, questa, che ha a oggi penalizzato sia giuridicamente che economicamente i lavoratori della SEUS, a cui sono venuti meno importanti e significativi istituti contrattuali del salario accessorio”.

Troppi contenziosi che si possono evitare

“Oltre a tali aspetti – aggiungono Agliozzo e Comparetto – segnaliamo alcune falle dell’attuale gestione del personale, anche sotto il profilo organizzativo, che meritano importanti verifiche in quanto riteniamo che alcune scelte e alcuni provvedimenti adottati, risultino, a nostro giudizio, poco consoni e coerenti anche rispetto delle normative di riferimento. Tutto ciò – concludono i vertici del sindacato – causa l’avvio di contenziosi che vorremmo assolutamente evitare nell’interesse di tutti”.