presidente Calogero Ferlisi, ex magistrato e presidente del Tar di Palermo

Si è insediato il nuovo Cda della Seus, la società che cogestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia. Era senza vertici da metà settembre, cioè da quando era scaduto il Cda presieduto da Davide Croce.

Il nuovo Cda

A capo del nuovo consiglio di amministrazione è stato indicato Calogero Ferlisi, ex magistrato e presidente del Tar di Palermo. A fianco di Ferlsi, Simona Taibi, mentre è stato riconfermato Pietro Marchetta. La designazione è avvenuta in sede di assemblea dei soci. Il socio di maggioranza, la Regione, ha designato questi nomi che si sono insediati ufficialmente.

La designazione era avvenuto a fine 2021, mentre adesso è partito ufficialmente l’insediamento. Di fatto le nomine adesso sono operative, sono passate dal vaglio delle commissioni e possono cominciare a operare.

Le proteste dei mesi scorsi

La Fials Sicilia denunciava (insieme ad altri sindacati) una situazione di caos e stallo nella Sanità ed esprimeva preoccupazione per la gestione della Seus 118 nell’Isola: “Aree di emergenza urgenza, abbandonate al loro destino senza un piano che tenga conto dell’insufficienza del personale, delle insufficienze strutturali e della mancanza di posti letto. Mancano inoltre i nuovi direttori generali sanitari e amministrativi della Seus 118 e persiste il cronico commissariamento di molte aziende sanitarie”.

“Dopo due mesi dalle dimissioni del vecchio Consiglio di Amministrazione – scrivevano i sindacalisti del Csa-Cisal in una nota congiunta – la Seus 118 si ritrova ancora senza una guida e senza un direttore generale: una società con più di 3mila dipendenti e che svolge un servizio così delicato affidata al collegio sindacale per la sola amministrazione ordinaria. Pura follia. Chiediamo al Governo di procedere immediatamente alla nomina del nuovo Cda per offrire garanzie ai lavoratori e ai siciliani”.

Le nomine della Regione

I vertici della Seus infatti erano decaduti a metà settembre 2021. Scaduto il CdA presieduto da Davide Croce, scattarono le proteste per i ritardi agli stipendi dei circa 3.200 lavoratori del 118. Adesso, con la nomina del nuovo CdA formalizzato dalla Regione, l’impasse si è sciolto.