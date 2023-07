La polizia ha fermato quattro ragazzini

Hanno seminato il panico a bordo di due bici elettriche, “armati” di una pistola a gas con cui sparavano ai passanti. E’ successo ieri pomeriggio a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, dove la polizia ha bloccato quattro ragazzini, di 12 e 13 anni. Avrebbero seminato il caos aprendo il “fuoco” contro i passanti e ferendone alcuni. “Mi hanno colpito al volto da 8 metri. La ferita brucia – racconta Daniele C., colpito sotto un occhio e in altre parti del corpo -. Fa ancora più male pensare che in questa città possano accadere certe cose. Con me e la mia famiglia c’era pure mio cugino, nato in Svizzera, che era dispiaciuto e sconvolto per l’accaduto”.

L’allarme al 112

A chiamare il 112 per segnalare l’accaduto, oltre alla vittima, sono stati altri residenti che, vedendo la scena, hanno chiesto l’intervento della polizia. Obiettivo quello di fermare questi giovani che scorrazzavano dalle parti di via Scalo di Sferracavallo. Con quella pistola sulla bici si atteggiavano come i protagonisti di qualche serie tv piena di sparatorie e inseguimenti. Con il loro gioco però hanno rischiato di fare molto male a diverse persone. “Eravamo di rientro dopo una giornata di relax in barca. Per fortuna i nostri figli non erano vicino a noi. Hanno iniziato a sparare ad altezza d’uomo, all’indirizzo di mio cugino. A quel punto mi sono voltato verso di loro per rimproverarli e fermarli ma mi hanno sparato più volte addosso”. La polizia ha bloccato i ragazzini.

Mentre sparavano ridevano

Uno guidava e l’altro, dietro, sparava ai passanti. Mentre sparavano ridevano. Secondo una prima ricostruzione i ragazzini avrebbero sparato anche ad un ragazzo di colore, non in regola con il permesso di soggiorno. E lui, per evitare problemi, ha preferito allontanarsi senza passare dal pronto soccorso per farsi refertare nonostante una ferita a un sopracciglio. Terminati gli accertamenti e sequestrata l’arma, una pistola modello Condor caricata a gas, sono stati contattati i genitori ai quali sono stati affidati i quattro ragazzini.

