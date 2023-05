Si vota il 28 e il 29 maggio

Ultimi giorni di campagna elettorale in Sicilia, in vista delle elezioni del 28 e del 29 maggio, e arrivano i pesi massimi. Soprattuto a Catania, dove si vote per eleggere il sindaco, sarà una vera e propria sfilata di leader politici. Per sostenere Enrico Trantino, candidato sindaco, venerdì 26 maggio, l’ultima disponibile prima del silenzio elettorale e dell’apertura dei seggi, ci sarà tutte e tre le punte del comando nazionale: la premier Giorgia Meloni sarà affiancata dal leghista Matteo Salvini e dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Questo giusto per far capire quanto “pesa” Catania, anche a livello nazionale, nella tornata di elezioni.

Il tour di Salvini

A proposito di Salvini, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà in Sicilia per incontri istituzionali già da domani. Prima tappa lunedì 22 maggio a Catania per l’avvio dei lavori del quarto lotto nuovo itinerario Catania-Ragusa. nella stessa giornata sarà alla presentazione delle liste dei candidati “Prima l’Italia”. A seguire sarà ad Agrigento, ospite di un convegno organizzato da Confcommercio in tema di infrastrutture e turismo. Altra tappa a Licata per un incontro in piazza con i cittadini per la presentazione della lista della “Lega Salvini Premier”.

Martedì 23 maggio, infine, è previsto un incontro con la stampa a Siracusa e la presentazione della lista dei candidati “Prima l’Italia”. “Ringrazio il vicepremier Matteo Salvini – afferma Annalisa Tardino, deputata al parlamento europeo e commissario della Lega Sicilia – per l’attenzione che riserva alla Sicilia. Una vista fatta di avvio lavori, cantieri e impegno per creare sviluppo e lavoro per il nostro territorio. Nonché per la vicinanza e l’entusiasmo manifestati ai nostri candidati in Sicilia”.

Gli altri big

Da qui alla fine della campagna elettorale ci saranno anche gli altri big della politica nazionale, in Sicilia. In casa dem si sta lavorando per una seconda presenza catanese della segretaria Elly Schlein. Ancora non si è però stabilita una data. A quanto pare, prima del voto, ci sarà un evento con l’ex ministro del Sud, Giuseppe Provenzano.

In zona cinque stelle stanno lavorando al comizio dell’’ex premier Giuseppe Conte, chiamato a parlare in una città dove il reddito di cittadinanza (prossimo alla rimodulazione) ha toccato i tassi più alti di adesione. Anche il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, sta pensando ad prossima tappa a sostegno del candidato sindaco Gabriele Savoca.

