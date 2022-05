proposto dallo chef giacometti alla Excellence Scottish Awards

Nell’ambito della nota competizione Excellence Scottish Awards, che si tiene a Cupar, in Scozia, è stato protagonista anche lo sfincione bagherese.

A proporre lo sfincione bagherese lo chef Emilio Giacometti

A proporre il prodotto d’eccellenza siciliano lo Chef Emilio Giacometti di Bravo Pizza Chef, già tre volte campione mondiale di pizza, che i primi di maggio ha partecipato al Campionato del mondo di pizza a squadre di Expo Cook svoltosi a Palermo.

Importante visibilità per Bagheria e la specialità culinaria

Lo Chef Emilio Giacometti ha reso omaggio Bagheria dove ha soggiornato durante lo svolgimento dell’ultimo campionato mondiale e dove ha potuto apprezzare la tipica specialità bagherese in più di uno dei locali della città. Bagheria e lo sfincione sono così approdati in Scozia e avranno un importante visibilità.

Il sindaco: “Bagheria è anche Città del Gusto”

“Sono felice che i nostri prodotti tipici volino oltre i nostri confini”, dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, “è la testimonianza sempre più evidente che Bagheria è anche “Città del gusto”.

Gli ingredienti dello sfincione bagherese

Lo sfincione bagherese negli anni ha acquisito una popolarità sempre crescente, grazie ai numerosi appassionati di questa vera specialità e delizia della cucina siciliana. E’ uno dei piatti tipici di Bagheria nonché una variante del più celebre sfincione palermitano. Lo sfincione bagherese è una sorta di focaccia alta (in genere due centimetri) e morbida, ricoperta di tuma (formaggio tradizionale siciliano), acciughe, ricotta, cipolle bianche appassite e mollica di pane tostata mista a caciocavallo. A differenza dell’omonimo palermitano, lo sfincione bagherese, di solito, è senza pomodoro. Proprio per promuovere questo piatto tipico, negli anni, a Bagheria, si è tenuta anche la manifestazione Sfincione Fest. Una vera istituzione dunque per la cittadina a pochi chilometri da Palermo.

Lo sfincione bagherese, tradizionalmente, si consumava nel periodo natalizio, ancor prima dell’avvento del panettone.