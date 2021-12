da oggi fino al 28 febbraio

Chiude con una grande fotografa la programmazione dell’anno ancora in corso, del Centro Internazionale di Fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia.

La mostra da oggi fino al 28 febbraio 2022

Sarà Shobha a inaugurare martedì 28 dicembre alla ore 17 – e fino al 28 febbraio 2022- la sua personale dal titolo Geografia dell’anima.

Il dialogo con le poesie della poetessa polacca Szymborska

La mostra presenta cinque lavori dell’artista, che dialogano con le poesie della poetessa polacca, Premio Nobel per la letteratura, Wislawa Szymborska.

Dal testo critico di Marta Sollima

La grazia di cinque fotografie di Shobha incontra l’inesorabile disincanto delle poesie di Wisława Szymborska.

Si instaura, così, un dialogo tra due realtà opposte: le immagini socio-politiche evocate dalla poetessa polacca apparentemente non stabiliscono relazione alcuna con l’intimità innocente delle cinque immagini fotografiche, tuttavia sembrano riflettere entrambe sul rapporto culturale che l’essere umano instaura con la natura.

Da un lato Shobha punta la macchina fotografica verso il corpo disinvolto dell’infante immerso in una natura incolta e selvaggia che stimola la dimensione del gioco; dalla visione poetica della Szymborska il concetto di natura viene invece ribaltato, interpretato come una realtà coercitiva che in quanto “pazza, ci impone la fame, e là dove c’è fame finisce l’innocenza”.

Proprio nell’innocenza è racchiuso lo sguardo di Shobha, che trova il suo contraddittorio critico in una visione poetica che denuncia il terrorismo (Fotografia dell’11 Settembre), le catene psicologiche e sociali (Catene), i totalitarismi (La mano)…

Se nelle immagini di Shobha si scorgono simboli della psicologia alchemica di Hillman – il giardino -, il movente poetico di Szymborska sembra rappresentato dalla Storia come fervida testimonianza dell’agire umano.

La mostra è sostenuta dall’Assessorato alle CulturE del Comune di Palermo.

