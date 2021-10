Oggi secondo giorno di riprese sotto la pioggia

Seconda giornata di riprese oggi a Partinico, nel palermitano, per la serie prodotta dalla Rai sulla vita di Letizia Battaglia, la fotografa palermitana resa celebre non solo dalla sua professionalità ma anche al suo attivismo sociale. Anche questa mattina giornata non proprio propizia con una battente pioggia che sta creando più di un problema alla troupe che sta lavorando per conto della Bibi film sotto l’attento sguardo del regista Roberto Andò.

Le riprese in un palazzo ottocentesco

Proprio per ovviare al problema della pioggia che è caduta ieri incessantemente si è lavorato all’interno di un palazzo ottocentesco del principale corso dei Mille dove quindi saranno girate alcune scene della serie. Partinico così si è riscoperta molto animata, scena assolutamente inusuale in giornata autunnali come queste. In strada tanti curiosi che hanno potuto anche ammirare le comparse in abiti d’epoca e alcune splendide auto (sempre d’epoca, ovviamente) posteggiate nei pressi del palazzo. Oggi si spera che il tempo sia più clemente.

Il profilo di Letizia Battaglia

Una donna straordinaria non solo per il suo lavoro di fotografa. Ha girato il mondo, la sua macchina fotografica e i suoi occhi hanno vissuto gli orrori dei peggiori anni di sangue in Sicilia e a Palermo in particolar modo ad opera della mafia. Tantissimi gli scatti i omicidi efferati compiuti dall’ala stragista dei corleonesi, suo il primo scatto in assoluto sul luogo dell’omicidio del presidente della Regione Piersanti Mattarella. Una sua foto è entrata anche all’interno degli atti del maxi processo alla mafia: il famoso incontro tra gli esattori mafiosi dei Salvo e Giulio Andreotti davanti ad un hotel di Palermo.

Stop alle auto

Per permettere di girare le scene del film sono previste una serie di interdizioni al traffico veicolare. Ieri, oggi e sabato dalle ore 8 alle 19 sarà vietata la sosta su corso dei Mille, nel tratto compreso tra la via Fonte Merelli e la via Lincoln, in piazza Verdi e Umberto I, nelle vie Meserendino (ex via Grata), Papa Giovanni XXIII, Larga, Ecce Homo, Passannanti e De Amicis. Oggi sarà vietato, quando necessario, nella fascia oraria tra le ore 9 e le 12,45, e le 14,45 e 19, il transito veicolare nel corso dei Mille, nel tratto compreso tra le vie Di Benedetto e Lincoln, e in piazza Duomo. Allo stesso modo sempre oggi sarà vietato nella fascia oraria tra le 9 e le 19 il transito veicolare nella via Larga. Sabato 16 ottobre nell’arco temporale compreso tra le ore 8 e le 18 sarà vietato il transito in corso dei Mille (sempre tra le vie Di Benedetto e Lincoln) e in piazza Duomo.