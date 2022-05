è andato in scena a palermo al teatro sant'eugenio

Da venerdì 13 a domenica 22 maggio presso il Teatro S. Eugenio di Palermo, si è svolto un divertente spettacolo dal titolo “Risatissime con Femminile Plurale” scritto e animato dalla vulcanica Mary Cipolla con la partecipazione delle “Serio Sisters”.

Applausi per il ritorno di Mary Cipolla a teatro, la risata atto di libertà

Ad apertura di sipario Mary, accolta da calorosi applausi del pubblico ha manifestato grande gioia di essere tornata a teatro, anche con la mascherina, per divertirsi e divertire…perché la risata è necessaria, è un atto di libertà. Poi ha sottolineato la pubblicità falsa che, tra l’altro, mostra una famiglia felice, tutti sempre d’accordo, specie suocera e nuora! Un’amica afferma che la suocera è un angelo, ed un’altra conferma “no, la mia è ancora viva!”.









Sul palcoscenico anche le Serio Sisters, spazio alla musica e alle parodie

Subito dopo è la volta delle “Serio Sisters” che con le loro voci armoniose eseguono, creando originali coreografie, gli indimenticabili motivi lanciati dal Trio Lescano: Camminando sotto la pioggia, Il pinguino innamorato, Tuli tuli tulipan, Pippo non lo sa e Maramao perché sei morto, motivi che anche gli spettatori conoscono e canticchiano. Alla fine anche la Cipolla si cimenta nel canto e, accompagnandosi con la chitarra, esegue alcune parodie di notissime canzoni, sottolineate da fragorosi applausi degli spettatori: Una ruga sul mio viso (Una lacrima sul viso), Perdere i capelli (Perdere l’amore), Spero non sia cataratta (C’era una volta la gatta), Una bella dentatura (Com’è bella l’avventura), Certe notti continuo a ruttare (Certe notti).

Adamo ed Eva e il personaggio di Carmela Toccafondo

Il secondo tempo si apre con…le ataviche baruffe tra uomo e donna, risalenti al tempo di Adamo ed Eva; Adamo voleva mangiare la mela e ripeteva sempre, me…la dai o non me…la dai… quindi gli equivoci che crea… la moda unisex! Gustoso il personaggio di Carmela Toccafondo, la più sfortunata del mondo che abita in… Via Cipressi n. 17 che ha perso vari mariti tra i quali un assicuratore…perito e un vigile del fuoco…estinto!

Il monologo in ricordo di Felicia e Peppino Impastato

Tornano le Serio Sisters che sulla violenza sulle donne eseguono un noto motivo lanciato dal Quartetto Cetra “Però mi vuole bene”. Dopo una veloce serie di originali e gustose battute con doppio senso che il redattore non riesce ad annotare, la Cipolla recita il monologo di Felicia Impastato che ricorda il figlio Peppino ucciso.

Uno show interessante, divertente ed originale

Ancora le brave Serio Sisters che eseguono “Alghero” per ricordare l’indimenticabile Giuni Russo e il celebre “Da-da-umpa”, un successo delle Gemelle Kessler. Con l’immancabile cappellino con veletta, borsetta e guanti, torna la Cipolla nei panni della signora Lo Piccolo che, in attesa di ritrovare il marito Salvatore, intrattiene i divertiti spettatori narrando le peripezie quotidiane e trascinandoli in un vortice di risate; poco dopo sempre la Cipolla chiude lo show recitando la “Ballata delle donne” di Edoardo Sanguineti. Da sottolineare, infine, che durante l’intervallo alcuni spettatori definivano lo show interessante, divertente, originale, ben fatto, un sacco bello!