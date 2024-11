Il consiglio comunale di Palermo ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2024-26 ed è stata inserita, con priorità, il completamento di via Aiace. Una bella notizia per gli abitanti della zona, che aspettavamo da anni gli interventi. A gennaio/febbraio 2025 dovrebbe uscire il bando per definire la progettazione esecutiva dell’opera.

La soddisfazione di Marchiano

“Un anno fa circa avevamo organizzato un convegno sulla Costa Nord dal titolo “RigeneriAmo le Borgate Marinare, proficuo Convegno sulla Costa Nord, RigeneriAmo le Borgate Marinare”, dice Eduardo Marchiano presidente dell’ associazione Aiace Palermo Ringrazio ancora Monica Adile che ci ha ospitato, ringrazio l’onorevole Edy Tamajo, l’assessore Alessandro Aricò, il commissario Zes, Prof. Carlo Amenta, ringrazio il vice sindaco On. Carolina Varchi, il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore, il consigliere Ottavio Zacco e Catia Meli, il consigliere di circoscrizione Ferdinando Cusimano, il nostro parroco Padre Chidiebere Ntodonche, Padre Benedetto Ochiabuto Ariben. Grazie di cuore a tutti i cittadini, le associazioni, i comitati cittadini che ci hanno supportato. Per chi è Intervenuto e per chi per motivi istituzionali non è potuto essere presente, anche a loro va il nostro grazie, come il sindaco Roberto Lagalla e l’ assessore Maurizio Carta.

Il Convegno si è concluso incassando due importanti notizie, che l’apertura di via Aiace è una priorità non piú rinviabile e che sará inglobata nella Zes della zona industriale di Partanna Mondello“, e la riqualifica dell’ ex Cotonificio Siciliano che confina lato monte proprio su via Aiace e che in questi giorni è stato decretato l’ avvio del Secondo grado del concorso di idee, come descritto nel bando e che si procederà alla riqualifica fisica mantenendone l’architettura, la storia socio-culturale, la memoria e l’ archeologia industriale.

La riunione

“Già venerdì 21 novembre ci eravamo riuniti come associazione Aiace, presso la sede dell’ azienda “Interlinea” di Monica Adile per un incontro cittadino, quest’ultima è rappresentante delle aziende presenti della zona industriale che hanno sbocco sulla via Aiace, tra questi “Colle Verde” di Virgilio Colantoni, rappresentata da Alessio Mistretta, la Green Energy World di Miro Gemmati, la parrocchia Santa Maria degli Angeli l, c’erano presenti anche privati cittadini, residenti, e proprietari delle particelle che ricadono su via Aiace, Sara Gioè, Villa Santocanale, che insieme a loro ci hanno supportato nella lotta al “Completamento di via Aiace”, ha detto Marchiano.

Il motivo dell’ incontro è stato quello di portare alcuni aggiornamenti sul completamento di questa importante arteria, visto che a breve sarebbe uscito un avviso pubblico per definire il progetto esecutivo entro fine dicembre, come riferito dal dirigente dei lavori pubblici del polo tecnico, e che a breve avrebbe fatto un sopralluogo in via Aiace per capire come procedere.

Inoltre ci anticipava che l’ intenzione sarebbe stata quella di procedere come primo step, con l’apertura che collega piazza Bolivar fino a via Artemide e dare un grande respiro a tutta la zona industriale di Partanna. Mentre l’altro tappo che va da via Pm 13 e attraversa il cuore della borgata di Partanna Mondello fino all’ incrocio con la via Diomede verrà trattato in capo a Zes come via di collegamento per una questione di ripartizione economica, visti i costi importanti di quest’opera

“A mio avviso un passaggio importante – dice Marchiano – Questo lo scopo dell’ incontro con il territorio, quello di aggiornare coloro che fino ad oggi ci hanno sostenuto in questa battaglia in tutte le sedi istituzionali e non, un traguardo importante per noi che intravediamo un barlume di luce”.

“La politica ha capito”

“Finalmente la politica e l’ amministrazione comunale hanno capito che questa è una arteria strategica per la borgata di Partanna Mondello troppo importante. L’ apertura di questa strada porterà respiro a tutte quelle aziende che sono in via Aiace e permetterà di snellire il traffico e gli ingorghi che sempre di piú stanno creando seri problemi alla circolazione di via Partanna Mondello, la quale ormai è insufficiente e inadeguata”.

Inoltre questo completamento favorirà la raccolta delle acque piovane a monte della borgata di Partanna con la costruzione di un canale che collegherà la via aiace con il ferro di cavallo e si eviteranno gli odiosi allagamenti e sversamenti che da decenni ci tengono nella paura oltre i danni materiali subiti. Per non parlare di tutta una serie di opere di rigenerazione urbana connesse alla realizzazione di questa via Aiace. Oggi è un giorno di esultanza per noi dell’ associazione Aiace e per questo territorio”, conclude Marchiano.