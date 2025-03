Addio a Filippo Giardina, storico imprenditore siciliano. Si è spento all’età di 71 anni lasciando il segno nel settore degli accessori e delle borse grazie alla catena di negozi Bagagli. Giardina si è spento alcune ore fa dopo una lunga carriera che lo ha visto protagonista nel panorama commerciale di Palermo e della Sicilia.

Nel corso della sua attività professionale, l’imprenditore ha dato vita a 12 punti vendita distribuiti tra Palermo, con sedi in via XX Settembre, via Mariano Stabile, via Messina, via Libertà, via Roma e viale Strasburgo, e altre città siciliane offrendo lavoro a più di 50 persone. Il suo progetto imprenditoriale ha però subito un duro colpo con il fallimento della società che gestiva i negozi.

I funerali di Filippo Giardina si terranno oggi, 4 marzo alle 11 presso il cimitero Sant’Orsola.

Il cordoglio

Nonostante le difficoltà, Filippo è stato sempre sostenuto dai suoi dipendenti, che oggi lo ricordano come un uomo con grande senso dell’ironia, imprenditore visionario capace di anticipare le tendenze della moda.

“Oggi onoriamo la memoria di un grande imprenditore, amico e uomo di straordinaria generosità. La sua visione, il suo spirito di innovazione e la sua dedizione al benessere degli altri hanno lasciato un’impronta indelebile. Purtroppo, è stato vittima di ingiustizie che gli hanno tolto beni e serenità, ma il suo vero valore non può essere mai confiscato. La sua bontà, il suo impegno e la sua lealtà rimarranno sempre vivi nei cuori di chi lo ha conosciuto. Continueremo a ricordarlo non solo per ciò che ha costruito, ma per l’incredibile persona che era” si legge fra i diversi messaggi di cordoglio.

Poi ancora: “Bellissima persona l’ho conosciuta quanto ancora ero proprio una ragazzina un rapporto bellissimo con i miei genitori proprietari del ristorante “Sapori di Mare di mare “lui cliente assiduo, una splendida persona grande uomo distinto,educato, allegro affettuoso…..anche la moglie una bella persona. Sono davvero dispiaciuta. Anche lui ha fatto la storia a Palermo . Condoglianze alla famiglia”

Poi, le parole di un amico che lo ricorda con estrema stima: “Filippo, persona speciale per me e la mia famiglia grazie per essere stata una parte così preziosa della mia vita. Mi mancherai tanto”