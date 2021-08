i funerali sabato

Si è spento Salvatore Donato Messina, avvocato e giurista

Il cordoglio da parte del COA e dell’Avvocatura palermitana

Ultimo saluto presso la Chiesa di San Pietro e Paolo a Palermo

“Ieri sera è giunta la triste notizia della morte dell’Avvocato Salvatore Donato Messina. Professore e guida per molteplici generazioni di Avvocato, era docente di Diritto Penale per la Fondazione Scuola Forense “Ferdinando Parlavecchio”, istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo“, così lo ricorda l’Ordine degli avvocati di Palermo in una nota.

Il dolore dell’avvocatura palermitana

È fratello di Aldo Messina ex sindaco di Ustica. “Da parte del COA e dell’Avvocatura palermitana, un pensiero affettuoso va alla sua famiglia e in particolare alla figlia Elena e al fratello Claudio, nostri iscritti e amici.

La nota dell’Associazione Giuristi Siciliani

“Da poche ore ci ha lasciato il Prof. Donato Messina. Una notizia improvvisa e triste che rende tutti noi orfani di un grande punto di riferimento umano e professionale. Difficile esprimere in poche righe cosa sia stato il Prof. per intere generazioni di giuristi. Ne ricorderemo di certo lo stile, la professionalità e l’ironia con la quale era capace di sedurre il suo auditorio. Noi l’avevamo avuto ospite, solo qualche mese fa, durante un nostro evento. Gli avevamo chiesto di dare dei consigli ai praticanti su come affrontare l’esame forense. Inutile dire che anche in quell’occasione i suoi interventi furono illuminanti e mai banali”. Così, l’Agius, l’Associazione Giuristi Siciliani, ricorda su Facebook Donato Messina.

Il funerale sabato

Le esequie avranno luogo sabato 14 agosto, alle 10,30, presso la Chiesa di San Pietro e Paolo, via Bentivegna, a Palermo.