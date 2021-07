lascia moglie e figli

Lutto nell’avvocatura di Siracusa

E’ morto l’avvocato Emanuele Midolo

Si sono celebrati i funerali al Santuario della Madonna delle Lacrime

E’ scomparso nei giorni scorsi l’avvocato Emanuele Midolo, 64 anni, siracusano, uno dei difensori più noti dell’avvocatura siracusana. Nella mattinata di oggi, si sono celebrati i funerali al Santuario della Madonna delle Lacrime. Tante le testimonianze di cordoglio per l’avvocato scomparso.

Le testimonianze di cordoglio

“L’Associazione difensori d’ufficio di Siracusa esprime dispiacere e cordoglio per la prematura scomparsa dell’Avv. Emanuele Midolo, persona perbene il cui ricordo resterà impresso in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. La sua professionalità e la sua ironia sono doti rare che l’Avv Emanuele Midolo possedeva e che tutti noi ricorderemo come segni indelebili della sua persona”.

Emanuele Midolo, era anche primo vicepresidente del Lions Club Siracusa Archimede. “Emanuele, entrato a far parte della grande famiglia Lions nel gennaio 2017, con la sua presenza – fanno sapere dal club service e con il suo modo di fare, è riuscito a portare una ventata di simpatia. Sempre pronto alla battuta, è stato un punto di riferimento per il Club. Alla moglie Patrizia, ai figli ed ai parenti tutti, vanno le più sentite condoglianze del Presidente Alfio Cimino, del Consiglio Direttivo e dei soci tutti del Lions Club Siracusa Archimede”.

Il presidente dell’Ordine degli avvocati

“Ci sono notizie – scrive il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, Francesco Favi, sulla sua pagina social – che ti colgono di sorpresa, e ti lasciano solo tristezza. Ci sono persone che incontri e scopri negli anni, con i quali impari a creare un dialogo fatto di molto di più del vivere la stessa professione. Con Emanuele questo dialogo era fatto di battute e piccole prese in giro, era fatto di ironia. Mi mancherà la sua gentilezza ed il suo garbo mi mancherà l’immancabile battuta, ci mancherà il suo sorriso”