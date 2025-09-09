Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli è morto in un incidente sulla statale 121, lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242.

Era alla guida di una Mercedes classe B che è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: non è rimasto che accertare il decesso, i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e i vigili del fuoco.

L’ultimo incidente sulla statale 124, tre le vittime

L’ultimo incidente è costato la vita a tre persone. Grammichele piange la morte di Nunzio Parisi, 33 anni, e di sua moglie Giuliana Briguglio, 39 anni, vittime dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica sulla statale 124, tra Palazzolo Acreide e Cassaro, in provincia di Siracusa. La coppia viaggiava a bordo di una Kawasaki quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Noto, si è verificato lo scontro che ha coinvolto anche un altro motociclista, un 40enne di Comiso, deceduto anche lui.

Sull’incidente la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.

Per la donna non c’è stato nulla da fare, mentre il marito è stato soccorso con l’elisoccorso ma è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. I coniugi lasciano un bambino di dieci anni.

Il sindaco di Grammichele, Pippo Greco, ha espresso vicinanza alla famiglia con un messaggio pubblicato su Facebook: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della Giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.