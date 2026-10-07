I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, hanno arrestato un sedicenne per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso delle stesse attività, i militari hanno denunciato in stato di libertà due giovani di diciotto e diciassette anni per fuga pericolosa, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Fuga pericolosa e collisione con una gazzella dell’Arma

Un diciottenne, gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato per fuga pericolosa. Sorpreso alla guida di uno scooter mentre teneva in mano un cellulare, ha ignorato l’alt imposto dagli operanti, dandosi a una repentina fuga.

Dopo aver imboccato una via contromano, la sua corsa si è interrotta bruscamente a seguito di una collisione contro un’altra gazzella dell’Arma presente in zona, dalla quale il giovane è uscito illeso. A seguito di perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Minacce, oltraggio e danneggiamento durante un controllo stradale

Un diciassettenne è stato deferito per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, in concorso con il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Durante un controllo alla circolazione stradale, dopo essere stato sanzionato per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa, il giovane ha iniziato a inveire contro i militari.

Mentre venivano redatti i verbali, il ragazzo ha continuato a minacciare e oltraggiare i Carabinieri, accanendosi fisicamente contro il proprio scooter e danneggiando il mezzo che era stato appena sottoposto a vincolo.

Spaccio di stupefacenti e arresto del minore

Il più giovane dei tre, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai militari proprio nel momento in cui cedeva una dose a un coetaneo. Immediatamente bloccato, l’adolescente è stato trovato in possesso di quindici dosi di crack e ha successivamente consegnato ulteriori ventisei dosi di hashish.

Nel corso della perquisizione personale, la pattuglia ha rinvenuto anche circa duecento euro in contanti. Il minore è stato accompagnato presso l’Istituto Penitenziario Minorile Malaspina, mentre la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche del caso.