L’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha ospitato un incontro cruciale per affrontare l’emergenza siccità, con la partecipazione dell’assessore Salvatore Barbagallo e dei presidenti dei Consorzi di tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP e Arancia di Ribera DOP, Gerardo Diana e Salvatore Daino. La discussione si è concentrata sulle misure urgenti da adottare per contrastare la grave crisi idrica che affligge l’isola.

Consorzi chiedono l’annullamento dei ruoli di bonifica per il 2023

I presidenti Diana e Daino hanno sollecitato l’assessore Barbagallo ad annullare i ruoli dei Consorzi di bonifica relativi a quote, miglioramento fondiario e opere irrigue per il 2023. Inoltre, hanno richiesto la pulizia degli invasi attualmente vuoti, al fine di ottimizzare la capacità di raccolta delle acque piovane. L’assessore si è dimostrato ricettivo alle richieste, impegnandosi a intervenire tempestivamente.

Interventi sul lago di Lentini e sul fiume Sosio Verdura

L’assessore Barbagallo ha assicurato interventi rapidi per migliorare l’approvvigionamento idrico, in particolare sul lago di Lentini, nella provincia di Siracusa, e sul fiume Sosio Verdura, in provincia di Agrigento. Per il lago di Lentini, fondamentale per l’irrigazione degli agrumeti della Piana di Catania, è previsto l’acquisto di due nuovi motori, che porteranno la capacità di sollevamento dell’acqua a tre metri cubi al secondo. Questo incremento consentirà di ampliare la superficie irrigabile da 1500 a 4000 ettari. Il presidente Diana ha tuttavia precisato che il lago di Lentini, pur con i miglioramenti previsti, non potrà soddisfare il fabbisogno idrico dell’intera Piana di Catania. Sul fiume Sosio Verdura, l’intervento programmato prevede un sollevamento in prossimità della centrale di San Carlo per collegare la bretella Gammauta-Castello.

Ulteriori interventi e richiesta di supporto ad Agea e Agricat

Tra gli altri interventi previsti, vi è il completamento della diga Pietrarossa nel catanese. Nell’agrigentino, si sta lavorando per garantire l’irrigazione della Piana Virzi e della contrada Santo Pietro (zona Rizzuto), affrontando sia gli aspetti normativi che quelli operativi relativi alla rete idrica. L’assessore Barbagallo ha inoltre annunciato lo studio di fattibilità per l’installazione di pannelli solari in prossimità degli invasi, al fine di ridurre i costi energetici. I presidenti Diana e Daino hanno infine richiesto l’intervento dell’assessore presso Agea, per dare priorità nell’anticipo dei pagamenti PAC agli agricoltori siciliani colpiti dalla siccità, e presso Agricat, per accelerare l’erogazione dei ristori. All’incontro erano presenti, per il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, il vicepresidente Salvatore Scrofani, il consigliere d’amministrazione Giuseppe Di Silvestro e il responsabile degli affari generali Salvatore Milluzzo. Insieme al presidente del Consorzio Arancia di Ribera DOP, hanno partecipato anche rappresentanti degli agricoltori del riberese. Entrambi i presidenti hanno espresso la loro gratitudine al direttore generale del Dipartimento Regionale Agricoltura, Dario Cartabellotta. Il presidente Daino ha inoltre ringraziato il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Occidentale, Baldo Giarraputo.