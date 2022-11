La Sicilia protagonista di “Ballando on the Road”, il talent di Rai Uno

04/11/2022

La Sicilia e le sue bellezze saranno protagoniste su Rai 1 a “Ballando on the Road”, talent che da cinque stagioni seleziona aspiranti ballerini, e “Ballando con le Stelle“, di Raiuno.

Lo spin off

Dal 5 al 26 novembre, il sabato alle 14, immagini dei luoghi più suggestivi dell’Isola accompagneranno le esibizioni di nove talenti (singoli, duo, coppie e gruppi) in gara in ogni puntata dello spin-off di “Ballando”, condotto da Milly Carlucci con i due ex maestri di ballo del programma Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Un appuntamento che proseguirà in prima serata a partire dalle 20.35, quando due talenti selezionati nel pomeriggio si sfideranno sulla pista dell’Auditorium della Rai al Foro Italico di Roma, accompagnati dalla Big Band guidata da Paolo Belli.

I vincitori di ciascun sabato saranno protagonisti della sfida finale del 17 dicembre, che vedrà la premiazione del miglior

talento dell’edizione 2022. Sarà la conduttrice a sottolineare nel corso di tutte le puntate la collaborazione con la Regione

Siciliana. Per la prima volta, grazie all’accordo siglato tra Palazzo d’Orleans e Rai Com, un partner istituzionale entra a far parte della grande famiglia di “Ballando”, portando i colori e la magia di una terra dalla storia millenaria in uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Wanda Nara a “Ballando con le stelle”

Modella, showgirl e imprenditrice: è Wanda Nara la “ballerina per una notte” nel nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle”, in onda sabato 5 novembre dalle 20.35 su Rai 1. Wanda si metterà alla prova imparando in breve tempo una coreografia pensata ad hoc per lei, sottoponendosi così al giudizio della Giuria tecnica. Il programma, giunto alla quinta puntata, si appresta al giro di boa, portando la competizione a un livello ancora più alto. Solo i migliori vedranno premiati i loro sforzi, in pista e in sala prove, accedendo di diritto alla fase decisiva del programma. I Vip ancora in gara faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria capitanata da Carolyn Smith.