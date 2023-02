“La Sicilia è una delle zone più fragili d’Italia con 320mila persone che vivono in aree a rischio di frane. Evitiamo di leccarci ancora le ferite per gli eventi calamitosi. Positivo l’annuncio del presidente Schifani, ma il governo regionale capisca che deve confrontarsi con le parti sociali”. Lo dice la sigla sindacale Fai Cisl Sicilia dopo i danni causati dal maltempo nei giorni scorsi in Sicilia orientale.

Sicilia territorio fragile

In Sicilia 270 comuni su 390 sono a rischio idrogeologico, 320 mila persone risiedono in aree a rischio di frane, perché l’isola è una delle zone più fragili del Paese. Questi i dati riportati dal sindacato che fa appello. “Evitiamo di doverci leccare le ferite ogni volta che accadono calamità naturali come quelle di questi giorni, il territorio va messo in sicurezza subito ”. A dirlo è il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Adolfo Scotti.

Vertice con i sindacati

Il sindacalista chiede al presidente della Regione, Renato Schifani e agli assessori all’Agricoltura e al Territorio, Luca Sammartino ed Elena Pagana, di riunire un vertice con le sigle sindacali. “Da tempo sollecitiamo la giunta regionale a convocare le parti sociali per affrontare il tema del dissesto idrogeologico – aggiunge Scotti – ma a oggi questo confronto non è avvenuto. Accogliamo positivamente l’annuncio del governatore di una sorta di piano Marshall per mettere in sicurezza l’isola, ma è fondamentale lavorare in sinergia”.

rilancio della forestazione

Per la Fai Cisl Sicilia, vanno programmati interventi che vanno dal rilancio della forestazione al corretto utilizzo dei Consorzi di bonifica. “È un dato di fatto, scientificamente dimostrato – prosegue Scotti – che la tutela del patrimonio boschivo è un tassello imprescindibile nella prevenzione dal rischio frane, così come è cruciale il ruolo dei consorzi di bonifica che oltre a essere fondamentali per il settore agricolo, sono indispensabili per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei torrenti e dei corsi d’acqua”.

L’importanza dei fondi Pnrr

I fondi europei e il Pnrr, come sottolinea Scotti, sono la vera occasione di svolta per la questione ambientale in Sicilia. “Non possiamo permetterci di gettare al vento queste risorse – rimarca il segretario generale della Fai Cisl Sicilia – dagli errori del passato nella gestione dei finanziamenti Ue in Sicilia, dobbiamo imparare per non sbagliare oggi. Serve un cambio di passo sia in termini gestionali sia di programmazione. Ci aspettiamo che il governo Schifani comprenda l’esigenza di dover dialogare con le parti sociali su temi così urgenti come quello della sicurezza del territorio”.