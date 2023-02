i danni del nubifragio

Tra le priorità indicate dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, al presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso dell’incontro di ieri nella sede del Libero consorzio, ci sono i lavori in via Lido Sacramento.

La frana in via Lido Sacramento

Un tratto di strada è franato nella primavera del 2021, il Comune di Siracusa aveva anche disposto degli interventi, solo che si verificò un altro smottamento, probabilmente causato da infiltrazioni idriche. L’amministrazione, dopo nuovi accertamenti tecnici, pare abbia compreso il problema ed ha approntato un progetto esecutivo su quel tratto e con poco più di 450 mila euro a disposizione affiderà gli interventi nella porzione interessata.

Regione finanzi i lavori per l’intera strada

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ha chiesto al presidente della Regione di predisporre il finanziamento per il rifacimento dell’intera strada, che lega la città a contrada Isola, zona balneare a sud di Siracusa.

“Il progetto esecutivo è stato consegnato – dice a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile, Enzo Pantano – per cui la Regione, con a disposizione 1,4 milioni di euro, potrebbe finanziare i lavori per l’intera strada. Per quanto ci riguarda, con quei 455 mila euro, porteremo avanti gli interventi su quel tratto ammalorato”.

I solleciti del Comune per la pulizia dei fiumi

Si conta, così, che da Palermo giungano buone notizie, del resto, come fanno sapere dal Comune, la Regione dovrebbe convocare una conferenza dei servizi per poi procedere speditamente alla gara. Il sindaco di Siracusa, in merito alle esondazioni dei fiumi, come l’Anapo ed il Ciane, a seguito del maltempo, ha specificato al presidente della Regione che, nei mesi precedenti, “abbiamo sollecitato l’autorità di bacino perché provvedesse alla pulizia degli alvei del Ciane e dell’Anapo”.

Lavori per ripristino di luce e acqua

Inoltre, ” laddove sono stati eseguiti degli interventi di manutenzione il maltempo ha fatto meno danni e noi la nostra parte l’abbiamo fatta” ha aggiunto il sindaco di Siracusa. In merito alle conseguenze del nubifragio sono ancora in corso i lavori per il ripristino dell’energia elettrica e dell’acqua in alcune zone della città.