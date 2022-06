Gianfranco Miccichè a Casa Minutella

Per la Sicilia serve un governo dei migliori. Lo ha detto Gianfranco Miccichè a Casa Minutella, Per il presidente dell’Ars, “il sogno è una Sicilia che stia meglio di come sta oggi”. Il riferimento è al governo nazionale guidato da Mario Draghi. Per l’esponente politico di Forza Italia, non si tratta di trovare alchimie politiche o formule nuove. “Questo può avvenire nel momento in cui saremo in condizione di creare un governo dei migliori, cioè di gente veramente brava – spiega Miccichè – devo dire con grande sincerità che a livello nazionale tutti gli italiani si sentono un attimo più consapevoli della presenza di Draghi. E le cose sembrano, stiano andando un po’ meglio”.

“La presenza di Draghi ha dato un minimo di tranquillità a tutti e vorrei ricordare a tutti lo avevo immaginato già prima, ma anche senza questo ci sarà un motivo per cui è rimasto Mattarella, ed è rimasto Draghi“. “Oggi abbiamo questa occasione strepitoso, questo Pnrr- ha concluso Miccichè – perchè arriverà una quantità di quattrini straordinaria. Che cosa pensiamo di fare? Quello che è stato fatto sino ad oggi?”