IL SONDAGGIO

Cresce la fiducia per il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che, secondo i cittadini, oltre ad avere le qualità per governare la Regione sarà anche in grado di migliorare la reputazione della Sicilia a livello nazionale. Se si dovesse votare oggi per eleggere il nuovo governatore, il 47% (+5% rispetto alle elezioni regionali del 25 settembre) voterebbe nuovamente per Schifani.

E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Noto per l’agenzia Italpress su un campione di mille abitanti nell’Isola. Dal sondaggio, effettuato tra il 20 e il 22 dicembre, la fiducia per Schifani resta molta/abbastanza alta per il 49% del totale del campione, per il 96% dei suoi stessi elettori, per il 32% degli elettori di Cateno De Luca, per il 26% di quelli di Caterina Chinnici. Per il 42% del totale del campione il governatore nel corso dei prossimi anni riuscirà a migliorare le condizioni economiche della Sicilia, per il 34% non ce la farà, mentre il 24% è senza opinione. Una fiducia per il futuro che tocca il 77% dei suoi elettori.

Tamajo: “Governo Schifani sempre più credibile”

Se si dovesse votare oggi per le elezioni del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani otterrebbe il 47% dei consensi, cioè il 5% in più rispetto al risultato delle elezioni regionali del 25 settembre. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Noto per l’agenzia Italpress, su un campione di mille abitanti nell’Isola, che è stato diffuso oggi. “In queste settimane nelle quali ho avuto il piacere di collaborare con il presidente Schifani – commenta il sondaggio l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – ho potuto apprezzarne innanzitutto le qualità morali, ma anche la volontà di prendere decisioni di interesse per i siciliani a partire dalle grandi riforme che intende avviare in settori nevralgici della Regione, come la Cts, le ex Province e lo snellimento dei processi burocratici. Questo governo, senza dubbio, sta trasmettendo un grande segnale di ottimismo e di voglia di fare che i cittadini stanno percependo pienamente e apprezzando”.