Partita la rassegna sul lungomare di Mondello

Via alla seconda tappa del Sicilia Motori Expo, organizzato dall’omonima rivista dedicata al mondo delle auto e delle moto. Dopo la giornata di apertura che si è tenuta a Catania, la kermesse si è spostata a Palermo, più precisamente all’interno del lungomare di Mondello, in viale Regina Elena. Una rassegna nella quale vengono presentati tanti nuovi modelli, alcuni dei quali dedicati al mondo del green e all’evoluzione in termini di sostenibilità ambientale, con qualche chicca old style.

Il Sicilia Motori Expo PA è stato inaugurato questa mattina alle 10:00, alla presenza del direttore di Sicilia Motori Dario Pennica e dell’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti, che ha operato il taglio del nastro. Tanti i nuovi modelli mostrati in anteprima ai cronisti e all’esponente della Nuova DC. Tra questi, la nuova generazione della Hyundai Kona e le inedite Fiat Topolino e 600e. Presenti anche le recenti novità di Jeep, la piccola Avenger e la Grand Cherokee 4xe, oltre alla prima Abarth elettrica, la 500e e l’Alfa Romeo Tonale. Presenti anche i grandi marchi motoristici. Maserati porta sullo scenario di Palermo il modello Grecale GT mild–hybrid, a cui aggiungerà la Gran Turismo.

“Sicilia Motori Expo è una nuova proposta di rassegna di autoveicoli con un concetto moderno di esposizione che va dove è il pubblico e non viceversa – ha sottolineato il direttore di Sicilia Motori Dario Pennica -, con una formula open air, ovvero all’aperto. La nostra rassegna si differenzia dal resto d’Italia in quanto la stessa sarà consultabile 24 ore al giorno. Le auto e le moto possono essere visionate sempre. E’ una maniera attuale di avvicinare il pubblico e dare l’opportunità di vedere la nuova produzione di mercato, in un momento di grandi cambiamenti sul fronte della mobilità, con questo passaggio dal termico all’elettrico”. Non manca però qualche nobile signora del passato. “Ci piace esporre, al fianco di quello che offre il mercato, anche quella che è stata la storia dell’automobile”, ha evidezionato Pennica.

Soddisfatto dell’open day anche l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti. “Ci sono tante sorprese. Due anteprime a livello nazionale. Ringraziamo Sicilia Motori di portare Palermo in alto attraverso il suo dinamismo“. Poi una parentesi sul rilancio della pedonalizzazione di viale Regina Elena. “Siamo in una location importante come il lungomare di Mondello, in un periodo importante. Arrichirlo di eventi e manifestazioni di qualità è per noi motivo di grande orgoglio”.