“Lasciarsi scippare un polo scientifico di ricerca, divulgazione e didattica scientifica del Mediterraneo, per ignoranza e improvvisazione, è veramente troppo. Ma così finirà la storia del Gal Hassin di Isnello se la Regione siciliana e l’assessorato al Territorio e Ambiente non provvedono in tempi brevissimi a concedere l’autorizzazione all’installazione del progetto Flyeye Neostel dell’Agenzia spaziale europea (ESA), il super telescopio anti asteroidi finanziato interamente dall’agenzia spaziale europea”.

La denuncia in una documento di Gianfranco Miccichè

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia e deputato regionale Gianfranco Miccichè sul progetto Flyeye Neostel. Nel 2009, da sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega al CIPE, Miccichè finanziò con 7 milioni e mezzo di euro la realizzazione del centro Gal Hassin.

“Tra l’altro – ha proseguito Miccichè – la Regione ha già concesso un finanziamento di un milione di euro per la realizzazione della strada di accesso”. Ma l’ESA, e il suo direttore delle Operazioni, Rolf Densing, “si sono stufati della lentezza e spesso latitanza di chi deve autorizzare il progetto di costruzione sul Monte Mufara e, nella riunione della scorsa settimana con tutte le agenzie spaziali, ha proposto di spostare il progetto alle isole Canarie avendo avuto entusiastica disponibilità con le direzioni degli osservatori di La Palma e Tenerife a ospitare il telescopio Flyeye”.

Un vero smacco per la Sicilia

“Per La Sicilia sarebbe un vero smacco – ha continuato – che potrebbe decretare anche la fine dell’attività del Gal Hassin, visto che questo telescopio contribuirà a portare nuovi e numerosi visitatori, studenti e studiosi, che incrementeranno l’economia locale. Permettere lo scippo verso le Canarie vanificherà anni di lavoro di questo polo astrofisico siciliano sulle Madonie”.

“Le scuole siciliane – ha concluso Miccichè – saranno private di un riferimento importante, ma soprattutto si perderà l’enorme volano di cultura e conoscenza scientifica che la Sicilia ha e che per l’insipienza di qualcuno è destinato a perdere, magari inseguendo improbabili passerelle sulla croisette. A volte non si realizzano progetti per la mancanza di fondi. In questo caso non si tratta di un problema economico, ma un problema di burocrazia, che è ancora peggio spesso per l’inettitudine, la poca visione, il menefreghismo di chi è preposto a dare il via libera. Poi, quando il guaio è compiuto, qualcuno casca dal pero con la solita frase ‘non ne sapevo nulla’”.