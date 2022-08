E’ stato il primo ad avere consegnato la documentazione

C’è già un candidato presidente alle prossime elezioni regionali con le “carte in regola”. Il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo e il presidente di “Sud chiama Nord” Ismaele La Vardera hanno depositato questa mattina all’assessorato regionale agli Enti Locali i simboli delle nove liste a sostegno del progetto di governo portato avanti da Cateno De Luca candidato alla presidenza della Regione Siciliana. “Stamattina siamo stati i primi anche a depositare i simboli con la convalida di tutta la documentazione a supporto che abbiamo preparato – ha detto De Luca, leader di ‘Sud chiama Nord’ – così come abbiamo fatto ieri a Roma”.

“Unica possibilità di cambiamento”

“Siamo abituati ad impegnarci senza risparmiarci. Crediamo fortemente in questa iniziativa e siamo certi che il progetto politico proposto da Cateno De Luca rappresenti l’unica possibilità per la Sicilia di cambiare finalmente – ha affermato Lombardo -. E dopo essere stato a Roma, oggi mi sono recato a Palermo per portare a termine, anche dal punto di vista burocratico, tutti gli adempimenti che ci consentiranno di essere protagonisti in questa competizione elettorale”.

“I primi perché non litighiamo”

“Abbiamo presentato nove simboli a sostegno della candidatura di Cateno De Luca alla carica di presidente della Regione – ha aggiunto Lombardo -. Il simbolo ‘Sud Chiama Nord-De Luca sindaco di Sicilia’ ha avuto il contrassegno numero uno. Di fatto siamo stati i primi dal tardo pomeriggio di ieri a presidiare assessorato alle Autonomie locali. Assenti i partiti cosiddetti blasonati, perché? Per il semplice fatto che siamo l’unica coalizione a non litigare, a macinare chilometri da mesi per raccontare la nostra idea di Sicilia. Siamo gli unici ad aver un leader, un programma, e i candidati. La lista ‘De Luca Sindaco di Sicilia’ ha già presentato tutti i candidati presenti in tutte le nove province. Questi siamo noi, l’improvvisazione la lasciamo ad altri”.

I nomi delle liste

Ecco quali sono i nomi delle nove liste: “De Luca sindaco di Sicilia”; “Sicilia Vera”; “Orgoglio Siculo con Cateno”; “Impresa Sicilia”; “Terra d’Amuri”; “Basta Mafie”; “Lavoro in Sicilia”; “Giovani Siciliani”; e infine “Autonomia siciliana”.