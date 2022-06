Il fedelissimo di De Luca

Parte il “pandino Tour di Ismaele La Vardera” in tutta la provincia di Palermo. Dopo aver abbandonato Le Iene, Ismaele La Vardera, è portavoce regionale di Sicilia Vera il movimento di Cateno De Luca, candidato “sindaco” si Sicilia.

Il tourin pandino dell’ex Iena

Parte oggi, 24 giugno, per la sua tournée palermitana a bordo di un pandino del 1989 totalmente rivisitato. Candidato nella circoscrizione di Palermo alle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Parlamento Siciliano, La Vardera, toccherà tutti i Comuni, provando a mettere in mostra sia le eccellenze locali dei vari luoghi, ma soprattutto soffermandosi a parlare con la gente per capire concretamente quali sono i problemi che i cittadini vivono nella loro quotidianità.

“Vado tra la gente”

“Mentre i vari partiti litigano al loro interno su chi dovrà esser il candidato alla carica di Presidente della Regione – spiega il portavoce – Cateno De Luca da mesi è in giro per raccontare la sua idea di Sicilia. E, dopo la schiacciante vittoria ottenuta a Messina che ha visto Federico Basile stravincere le elezioni, è arrivato anche per me il momento di andare tra le gente”. E ci andrà a bordo di una Fiat Panda del 1989, completamente rivisitata con i colori della Sicilia, incontrando dei gruppi spontanei che hanno risposto a Ismaele da tutta la provincia dopo il suo appello sui social. Diventando, di fatto, il primo candidato all’Ars che inizierà a comiziare proprio oggi dal borgo madonita.

Tanto entusiasmo

“È bellissimo vedere quanto entusiasmo ha generato il mio impegno in politica – continua La Vardera – oggi a partire dalle 18, sarò ospite a Polizzi Generosa su invito di un giovane che è già stato consigliere comunale e che vuole diffondere la nostra rivoluzione. Sto ricevendo decine di messaggi da parte di semplici cittadini che desiderano che il ‘Pandino Tour’ passi dal loro paese”. Una tournée in continua evoluzione che si prefissa l’obiettivo di tagliare di netto la distanza che, negli anni, si è creata fra la politica ed il popolo siciliano, in modo da portare – da novembre – la voce dei Comuni palermitani nelle stanze del Parlamento Siciliano. “In un momento in cui la politica è lontana dalla gente – conclude l’aspirante parlamentare – tutta questa mobilitazione, oltre a fare bene al cuore, fa sorridere l’anima. Il cambiamento potrebbe essere a portata di Panda e questo si trasforma in un grande sorriso per l’anima”.