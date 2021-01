Cosa è permesso e cosa no nella zona arancione

Scatta la zona arancione per la Sicilia dal 31 gennaio.

dal 31 gennaio. Cosa si può fare e cosa no nell’Isola.

nell’Isola. Il riepilogo delle misure.

Da domani, domenica 31 gennaio, la Sicilia sarà in zona arancione, dopo due settimane di zona rossa (ad eccezione della città di Messina).

Innanzitutto, non è consentito spostarsi fuori dal Comune di residenza, tranne che per motivi di necessità, lavoro e salute. Tuttavia, resta in vigore la deroga per i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, per cui è consentito lo spostamento nel raggio di 30 chilometri ma non verso i capoluoghi di provincia.

Consentita la circolazione libera nel proprio Comunque (quindi, senza bisogno di autocertificazione) dalle 5 alle 22 (il coprifuoco, infatti, resta attivo).

Si può far visita a parenti e amici ma una sola volta al giorno e al massimo in due persone (non rientrano le calcolo, però, minori di 14 anni e disabili).

Le attività di ristorazione (bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie) possono restare aperte dalle 5 alle 22 ma solo per l’asporto. Però, i bar senza una cucina e le enoteche devono interrompere l’asporto alle 18. Invece, la consegna a domicilio è permessa senza limiti di orario. Da non dimenticare che è vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.

I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccene di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiusi i musei e le mostre.

Restano chiuse anche piscine, palestre, teatri e cinema ma aperti i centri sportivi.

Chiuse anche sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e nelle tabaccherie.

Gli altri negozi possono restare aperti fino alle 22, compresi parrucchieri e centri estetici.

Infine, riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.