SOSPESE LE CELEBRAZIONI IN ONORE DI SANTA ROSALIA

Niente da fare per l’Acchianata al santuario di Monte Pellegrino, a Palermo. A seguito dell’incontro che si è tenuto in Prefettura, il sindaco Leoluca Orlando ha disposto l’emanazione di un’ordinanza che vieta nei giorni 3-4-5 settembre il transito pedonale per accedere dalle pendici sino alla vetta, luogo in cui è presente la chiesa di Santa Rosalia. Di fatto, non sarà consentito il tradizionale evento religioso. Nei giorni sopracitati è pertanto disposta una maggiore presenza sul posto di pattuglie della polizia municipale. Inoltre, verranno poste delle transenne metalliche a delimitare il percorso.

Acchianata a Monte Pellegrino già vietata nel 2020

Un evento di culto per tutto il popolo palermitano, privato delle celebrazioni religiose in onore di Santa Rosalia già lo scorso anno. Il primo cittadino, si legge nella nota del Comune, “ha preso atto dell’aggravarsi della situazione sanitaria con la conseguente dichiarazione della intera Sicilia come zona gialla”.

Atto che ricopia lo scopo dell’ordinanza della Protezione Civile Comunale n.112 del 14 agosto 2020. Un documento con il quale si faceva divieto di transitare all’interno del percorso storico-culturale nei giorni in questione. Decisione però nuovamente messa in atto il 13 aprile, quando gli operai del Coime hanno sbarrato l’ingresso alla prima fuga, impedendone di fatto l’accesso a bikers e runners.

Un atto dovuto

Un atto dovuto anche alla situazione di incuria e degrado del percorso. Risalendo verso il santuario di Monte Pellegrino si possono notare diversi problemi di sicurezza. Balaustre mancanti; buche; plastica arancione a delimitare l’area completamente divelta e ferri di sostegno ormai spezzati, diventati anch’essi un pericolo. Un rischio, appunto, che riguardava soprattutto i ciclisti che popolavano il percorso nel periodo primaverile ed estivo. A questo si aggiunge lo stato degli alberi della zona, danneggiati dagli incendi avvenuti negli anni, nonchè il rischio caduta massi, che interessa tutti i versanti di Monte Pellegrino.