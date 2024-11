Palermo si conferma la città più sostenibile della Sicilia, registrando il 36% delle certificazioni Synesgy a livello regionale. Un risultato significativo che evidenzia come il capoluogo sia un punto di riferimento per la transizione sostenibile delle piccole e medie imprese (PMI) nell’isola.

Distribuzione geografica della sostenibilità

Seguono, le province di Catania (17%) e Trapani (14%), mentre territori come Enna (1%) rimangono indietro, evidenziando la necessità di interventi mirati per incentivare lo sviluppo sostenibile.

Percorso di non secondaria importanza, dal momento che, secondo l’ESG Outlook di Crif, le aziende con elevati livelli di sostenibilità ottengono importanti benefici: +11% di finanziamenti rispetto alla media; tassi di default inferiori del 34% rispetto alle imprese meno sostenibili; una maggiore attrattività per investitori e stakeholder, in particolare in settori a bassa esposizione al rischio di transizione, come immobiliare e consulenza.

Roadshow “Sinergie Sostenibili” a Palermo

Questo è il contesto in cui si inserisce la quinta tappa, dopo Trapani, Messina, Caltanissetta, Agrigento, del roadshow “Sinergie Sostenibili”, che si terrà giovedì 21, alle 9:30, a Palermo, presso la sede degli industriali (via Alessandro Volta, 44). Il workshop, organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (EEN), e Cribis – Crif Group, si propone di accompagnare le PMI siciliane nel percorso verso l’adozione degli standard ESG (ambientali, sociali e di governance), favorendo la collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo accademico e offrendo strumenti concreti come i servizi e le opportunità di Een sul tema della sostenibilità; il progetto STAGE (Sustainable Transition for the Agile and Green Enterprise), che aiuta le pmi ad affrontare la transizione sostenibile con servizi di supporto tecnico e finanziario, e il bando di finanziamento attualmente aperto; e Synesgy, il primo network mondiale dedicato al mondo ESG.

Ad aprire la giornata sarà Vincenzo Chiriaco, Presidente del Gruppo Giovani di Sicindustria Palermo. Seguiranno i saluti di Pietro Alongi e Giuliano Forzinetti, rispettivamente assessori all’Ambiente e alle Attività Produttive del Comune di Palermo; Maria Elena Oddo, Presidente Sicindustria Giovani. Quindi le tavole rotonde “ESG: dall’Europa al territorio”, “ESG nel concreto”, “ESG: i volti della sostenibilità” con le testimonianze di imprese palermitane che racconteranno le iniziative già intraprese in tema di sostenibilità. I lavori si chiuderanno con l’intervista al presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo

Like this: Like Loading...