Confartigianato investe sulla moda siciliana

Il Sicily Fashion Week, organizzato da Confartigianato Imprese Sicilia prenderà il via il 12 giugno a Palermo per la sua prima edizione e terminerà il giorno 16 giugno dopo una serie di eventi di formazione e incontri.

Sicily Fashion Week e i buyers internazionali

L’evento valorizza l’artigianato siciliano della moda in tutte le sue sfaccettature, mettendo in risalto le eccellenze creative della regione anche grazie alla collaborazione con ICE.

Grazie a un sistema di servizi integrati e personalizzati Confartigianato Sicilia si propone alle imprese come un partner per nascere, competere e crescere in un mercato in continua evoluzione.

Tutte le aziende selezionale da Confartigianato per la partecipazione a questo progetto avranno l’opportunità di incontrare buyers internazionali e stakeholder del settore, in modo da favorire nuove collaborazioni e opportunità di crescita della propria attività e dei propri prodotti.

I Brand partecipanti al Sicily Fashion Week

I brand selezionati tra centinaia di richieste saranno venti e saranno esclusivamente aziende siciliane nel settore della moda. Di seguito i primi brand ufficiali:

Aqva&Co:

Un brand di alta gioielleria che nasce dall’idea di Antonio Di Carlo e Roberta Guardì. Il design dei gioielli AQVA&Co declina una felice coniugazione di Oro, Argento e Pietre Preziose.

Un brand di alta gioielleria che nasce dall’idea di Antonio Di Carlo e Roberta Guardì. Il design dei gioielli AQVA&Co declina una felice coniugazione di Oro, Argento e Pietre Preziose. Baroccoro di Stornello Marinella:

Gioielli che tessono la ricchezza siciliana in filigrane d’oro, trasformando la passione e la tradizione in pietre miliari di eleganza e innovazione.

Gioielli che tessono la ricchezza siciliana in filigrane d’oro, trasformando la passione e la tradizione in pietre miliari di eleganza e innovazione. Bisso:

La produzione in serie e su misura di capi d’abbigliamento per ogni genere è il perfetto risultato dell’unione tra innovazione ed esperienza.

La produzione in serie e su misura di capi d’abbigliamento per ogni genere è il perfetto risultato dell’unione tra innovazione ed esperienza. Daniè:

L’idea alla base del progetto è raccontare la Sicilia attraverso borse e bijou di alta qualità.

L’idea alla base del progetto è raccontare la Sicilia attraverso borse e bijou di alta qualità. Fancs V:

Una visione proattiva e orientata al progresso che si evince già nel processo creativo, dal disegno alla realizzazione 3D dei gioielli.

Una visione proattiva e orientata al progresso che si evince già nel processo creativo, dal disegno alla realizzazione 3D dei gioielli. Flavia Pinello:

Arte sartoriale delle Sorelle Fontana, nasce l’Atelier Modart dove l’unicità e la personalità vengono celebrati ed ogni Sposa potrà trovare l’abito dei propri sogni.

Arte sartoriale delle Sorelle Fontana, nasce l’Atelier Modart dove l’unicità e la personalità vengono celebrati ed ogni Sposa potrà trovare l’abito dei propri sogni. G.B. Orafi:

La maestria artigianale è il fulcro del loro operato, con un focus speciale sulla realizzazione a mano e riparazioni.

La maestria artigianale è il fulcro del loro operato, con un focus speciale sulla realizzazione a mano e riparazioni. Kostumari:

I costumi realizzati a mano da sarte locali raccontano il sole, i colori avvolgenti, e l’artigianalità siciliana.

I costumi realizzati a mano da sarte locali raccontano il sole, i colori avvolgenti, e l’artigianalità siciliana. Narrè:

Comparto fashion, rielaborando capi e accessori must-have, no gender, con l’obiettivo di creare un guardaroba essenziale. Pochi elementi tra abbigliamento e accessori, trasversali nell’occasione d’uso, funzionali nella sostanza, industriali nello stile.

Comparto fashion, rielaborando capi e accessori must-have, no gender, con l’obiettivo di creare un guardaroba essenziale. Pochi elementi tra abbigliamento e accessori, trasversali nell’occasione d’uso, funzionali nella sostanza, industriali nello stile. Syrtaria l’Arte del cucito:

Capi dalle linee semplici che attraverso l’arte del cucito ripreso dalla nostra tradizione, esprimono armonia e ci riportano all’eleganza della bella vita.

Capi dalle linee semplici che attraverso l’arte del cucito ripreso dalla nostra tradizione, esprimono armonia e ci riportano all’eleganza della bella vita. Tinarena:

Il brand realizza di abiti su misura di qualunque tipologia e modello, alta moda, sposa, sposo, cerimonia, diciottesimi, per uomo, donna e bambino.

Il brand realizza di abiti su misura di qualunque tipologia e modello, alta moda, sposa, sposo, cerimonia, diciottesimi, per uomo, donna e bambino. Vali Boutique:

La creatività di Valentina, seminata sin da giovane, ha trovato terreno fertile in un viaggio a Bali che ha svelato nuove prospettive.

Ancora non tutti i Brand sono stati resi noti, quindi questo elenco sarà aggiornato via via che verranno comunicati i nomi delle aziende partecipanti.