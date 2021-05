Ancora troppi incidenti

“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”, domani a Palermo sit-in

L’assemblea di Cgil, Cisl e Uil al porto di Palermo

“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”, sarà questo l’appello che verrà lanciato in tutta Italia, e anche a Palermo da Cgil Cisl Uil nel corso di una mobilitazione che si terrà domani giovedì 20 maggio dalle ore 9,30 alle 12,30 in diverse città italiane, dopo gli ultimi gravi incidenti avvenuti nel Paese.

Sit-in al porto di Palermo

L’appuntamento con l’assemblea unitaria Cgil Cisl Uil Palermo è all’interno del porto nei pressi del molo trapezoidale, davanti il nuovo terminal aliscafi, dove si alterneranno sul palco diversi lavoratori rappresentanti di categorie, delegati e rappresentanti per la sicurezza, che chiederanno maggiore tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Tanti gli interventi contro le morti bianche

Gli interventi all’assemblea

Fra gli interventi dei delegati quelli dei settori: edile, commercio, atipici, vigili del fuoco, portuale, industrie comparto elettrico e telecomunicazioni. Per la Cgil Palermo Francesco Piastra, per la Uil Sicilia il segretario generale Claudio Barone e a concludere sarà per la Cisl nazionale il segretario confederale Angelo Colombini. Con la mobilitazione di oggi Cgil, Cisl e Uil ribadiranno ancora una volta basta, “che bisogna ancora fare molto per fermare questa strage nei luoghi di lavoro” e lo faranno chiedendo un Patto per la salute e la sicurezza

Ancora troppi incidenti

“Nel nostro territorio – spiegano i tre segretari generali Cgil Cisl Uil Palermo Mario Ridulfo, Leonardo La Piana, Claudio Barone – sono ancora troppi gli incidenti bisogna fare di più sul fronte della prevenzione e dei controlli”. Fra i punti essenziali delle richieste unitarie: la contrattazione nei luoghi di lavoro per incidere sull’organizzazione del lavoro con impatto sulla salute e sicurezza; la qualificazione delle imprese, la formazione, il rafforzamento della rappresentanza sindacali, maggiori ispezioni nei luoghi di lavoro, l’innovazione e ammodernamento tecnologico insieme ai dispositivi di sicurezza e la scuola con l’inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro.