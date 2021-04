Chiesto l'intervento di Nello Musumeci

Le Segreterie Regionali USIP, USIC e USIF della Sicilia, richiedono che il protocollo Sierovac venga esteso anche al personale delle Forze dell’Ordine, così da consentire un’attenta valutazione, nella fase post vaccinazione anti SARS COV 2, dell’efficacia in termini temporali-percentuali di immunizzazione e neutralizzazione del virus. Chiedono dunque che venga accolta questa richiesta.

Costituirebbe inoltre costituirebbe un ulteriore incoraggiamento alla vaccinazione in quanto sarebbe possibile evidenziare un quadro clinico più trasparente riguardo sia alla durata che alla percentuale di immunizzazione.

Le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, in questo periodo di emergenza epidemiologica continuano a dimostrare grande spirito di sacrificio rimanendo sempre in prima linea per il bene della collettività, contribuendo in tal modo al contenimento della pandemia in corso, anche a costo della propria incolumità.

In considerazione di ciò queste Organizzazioni Sindacali chiedono l’autorevole intervento del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, affinchè il protocollo Sierovac, già valido per tutti gli operatori sanitari, venga al più presto esteso anche agli operatori delle Forze dell’Ordine.